Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, Giresunspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etti. İlk maçı da 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupasında bir üst tura yükseldi.