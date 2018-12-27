Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 79-75 yenerek 12 maç sonra sahadan galip ayrıldı. Yeşil-siyahlılar, bu sonuçla 2. galibiyetini aldı. Olympiakos ise 6. kez mağlup oldu.

Mücadeleye takımlar savunmada iyi başlarken 4. dakika 6-6'lık eşitlikle geçildi. Savunmada etkinliğini sürdüren Darüşşafaka Tekfen, üst üste top kayıpları yapan Olympiakos karşısında hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 9. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 20-9. Ev sahibi ekip, pivotlarının da skora katkısıyla ilk çeyreği 24-12 önde tamamladı.

Darüşşafaka Tekfen, ikinci periyoda savunmada tempolu başladı. Yeşil-siyahlılar, topu iyi paylaşarak hızlı hücumlardan Peiners ve Kidd'in sayılarıyla 13. dakikada farkı 17 sayıya çıkardı: 31-14. Boyalı alandan skor üreten Olympiakos, pivotlarının faul problemi nedeniyle sorun yaşayan ev sahibi ekip karşısında 17. dakikada farkı 9 sayıya düşürdü: 34-25. Evans'ın kenardan oyuna dahil olmasıyla yeniden ritmini bulan Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına 42-31 üstün girdi.

İkinci yarıya da sert savunmayla giren Darüşşafaka Tekfen, özellikle Brown ve Douglas'ın etkili performansıyla 25. dakikada farkı 19 sayıya kadar yükseltti: 58-39. Çeyreğin ortalarında yeşil-siyahlıların temposu düşerken dış atışlardan sayılar bulan Olympiakos, 14-2'lik seri yakaladı ve periyodun bitimine 10 saniye kala farkı 7 sayıya indirdi: 60-53. Darüşşafaka Tekfen, Yunanistan temsilcisi karşısında final periyoduna da 60-53 önde gitti.

Son periyot oldukça tempolu başladı. Taraftarının da desteğiyle hücumda ritmini tekrar bulan Darüşşafaka Tekfen, 32. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 66-55. Toupane ve Strelnieks ile üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan Olympiakos, üst üste top kayıpları yapan ve boş atışlardan yararlanamayan yeşil-siyahlı ekip karşısında 38. dakikada farkı 3 sayıya düşürdü: 72-69. Darüşşafaka Tekfen, Douglas'ın kritik basketleriyle bitime 1 dakika 11 saniye kala skoru 76-69'a getirdi. Printezis ve Strelnieks'le sayılar kaydeden Yunanistan ekibi bitime 15 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi: 76-74. Son bölümler karşılıklı serbest atışlarla geçilirken hata yapmayan Darüşşafaka Tekfen, maçı 79-75 kazandı.

Maç öncesinde Darüşşafaka Spor Kulübü Başkanı Ümit Başkırt, geçen sezon Darüşşafaka ile ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon Olympiakos'u çalıştıran başantrenör David Blatt'e şampiyonluk yüzüğü ve plaket takdim etti.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Renaud Geller (Belçika)

Darüşşafaka Tekfen: Douglas 19, Brown 7, Peiners 16, Evans 8, Eric 10, McCallum, Kartal Özmızrak, Emircan Koşut, Kidd 8, Oğuz Savaş 6, Diebler 5, Doğuş Özdemiroğlu

Olympiakos: Spanoulis 7, Papanikolaou 11, Timma, Printezis 10, Milutinov 6, Williams-Goss 7, Toupane 5, Strelnieks 15, Vezenkov 2, LeDay 12

1. Periyot: 24-12

Devre: 42-31

3. Periyot: 60-53