Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına yarın İstanbul'da başlayacak. Süper Lig'in ilk yarısındaki son maçında 24 Aralık Pazartesi günü Antalyaspor ile karşılaşan sarı-lacivertli takım, 8 gün izin yaptı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yarın toplanacak sarı-lacivertli ekip, sezonun 2. devresi öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirecek. 3 Ocak Perşembe günü kamp için Antalya'ya gidecek sarı-lacivertliler, 11 Ocak Cuma gününe kadar Belek'te çalışacak. Kamp programı dahilinde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla 11 Ocak'ta hazırlık maçında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek. Sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıdaki ilk resmi maçını 15, 16 veya 17 Ocak'ta Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacak.