Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de beklenen oldu ve Volkan Demirel de özür dileyip takıma döndü. Ersun Yanal’ın verdiği rapor doğrultusunda daha önce kadro dışı bırakılan oyunculardan Aatıf ve Dirar affedilmişti. Bu iki oyuncunun ardından gözler Volkan Demirel’e çevrilmişti. Başkan Ali Koç’la bir araya geldikten sonra özür dileyip dönmek istediğini ileten Volkan Demirel de dün takımın Antalya kampına hareketinden önce basın mensuplarının karşısına çıktı. “Geçmişi fazla konuşmaya gerek yok” diyen Volkan “Geçen süreçte yaşadıklarımız var, konuşmalar var. Kendi adıma yapmış olduğum yanlışlar, kırgınlıklar, üzdüğüm insanlar varsa kendim ve kulübüm adına özür diliyorum” dedi.

BAŞKAN'IMIZI SEVİYORUM

Özellikle tartışma yaşadığı Asbaşkan Semih Özsoy’dan da özür dileyen Volkan Demirel, “Başkan’ımız önemli birisi benim için. Ben de onu seviyorum. Başta Başkan’ımız olmak üzere Asbaşkan’ımdan da özür diliyorum” dedi. Açıklamaları sırasında zaman zaman duygulandığı görülen tecrübeli kaleci “Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Camia olarak içinde bulunduğumuz durum kabul edilebilir bir durum değil. Bundan önce ne yaptıysam bundan sonra da var gücümle elimden geleni yapacağım. Sadece Fenerbahçe için var oldum, bundan sonra da böyle olacak” dedikten sonra soru almadı. Fenerbahçe yönetimi de bir açıklamayla Volkan’ın affedildiğini duyurdu.

VE DEMİREL İDMANDA

F.Bahçe’de futbolcular dün İstanbul’da önce laktat testinden geçti. Ardından Antalya’ya uçan kafile coşkuyla karşılandı. Akşam burada ilk idmanına çıkan sarı-lacivertli futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman dar alanda yapılan hücum ve defans organizasyonlarıyla tamamlandı. Affedilerek kadroya geri dönen Volkan Demirel de takımla birlikte ilk çalışmasına çıktı.