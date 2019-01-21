Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Sparta Prag ile bu transfer için anlaşmaya varan sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklama şöyle:



'3.760.000 TL TRANSFER ÜCRETİ ÖDENECEK'

"Semih Kaya ve kulübü Sparta Prag ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."