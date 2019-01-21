Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Sparta Prag ile bu transfer için anlaşmaya varan sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
'3.760.000 TL TRANSFER ÜCRETİ ÖDENECEK'
"Semih Kaya ve kulübü Sparta Prag ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."
Galatasaray, Semih Kaya'yı kiraladığını KAP'a bildirdi
21.01.2019 - 17:29 | Son Güncelleme: 21.01.2019 - 17:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Semih Kaya'nın transferi için AC Sparta Prag ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Semih Kaya'ya sezon sonuna kadar 3 milyon 760 bin TL ücret ödenecek.
Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Sparta Prag ile bu transfer için anlaşmaya varan sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
Etiketler : semih kaya,
599452 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/599452.aspx
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