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12' Onyekuru'nun soldan ortasında Sinan'e gelen topu Reis kornere yolladı.
10' Marcao'nun geri pasında riskli hareket yapan Muslera'nın topunu alan Jerome'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
6' Serdar Gürler'in sağdan ortasında Wallace Reis'in kafa vuruşunu Muslera kurtardı.
Pozisyon 4' Feghouli'nin sağdan ortasında Onyekuru'yu aşan topu Gassama uzaklaştırdı.
Pozisyon 2' İzmir'de yağan yağmur sebebiyle sahanın bazı bölümlerinde zemin bozuk durumda.
Maç Başladı 1' Maç başladı! İki takıma da başarılar...