Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, tarihinin en iyi sezonunu geçirmekte olan Yeni Malatya’yı konuk etti Kadıköy’de... Haftaya 15. sırada giren Fenerbahçe, oynanan maçlar sonrası düştüğü 17. sıradan kurtulmak, Ersun Yanal’la ilk lig galibiyetini almak, özgüven kazanıp çıkışa geçmek istiyordu. Malatya ise harap hâldeki Kadıköy kalesinden taş sökenler arasına adını yazdırıp zirve yarışındaki iddiasını korumak derdindeydi. Skrtel’in yokluğu endişe veriyordu ama 12. adamın sitemkâr desteği, Ersun Yanal’ın 4-1-4-1 kurgusu sarı-lacivertlilerin hızlı bir başlangıç yapmasını sağladı. Henüz 2. dakikada Ayew’in soldan ortasında Isla’nın indirdiği topu Mehmet Ekici ağlara yolladı: 1-0. Ancak şok gole rağmen oyun disiplininden kopmayan sarı-kırmızılılar, sezonun en arzulu oyununu sergileyen Fenerbahçe’nin agresifliğine aynı şekilde cevap verdi. Sert fauller sebebiyle zaman zaman tansiyon yükselirken hakem Ali Palabıyık maça ayak uydurmakta zorlandı. 28’de Aleksic’in kullandığı kornerde en yükseğe çıkan Mina’nın kafa vuruşu Kadıköy’de soğuk duş etkisi yaptı: 1-1.

ALTI HAFTA SONRA 3 PUAN

Buz kesen tribünlere moral veren ise yine Mehmet Ekici oldu. 31’de kazanılan frikiği kullanan tecrübeli oyuncu meşin yuvarlağı müthiş bir falsoyla barajın kapattığı köşeden ağlara yolladı: 2-1. Maçın kırılma anı ise 34’te yaşandı. Mehmet Ekici’nin uzun pasında savunmanın sektirdiği topu önünde bulan Soldado sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Ancak karşı karşıya pozisyonda Farnolle’u aşamayan İspanyol, Malatya’nın oyuna tutunmasını sağladı. 45+4’te Mina’nın indirdiği topta Donald çerçeveyi buldu: 2-2. İlk yarı bu skorla tamamlanırken 48’de Benzia’nın Fenerbahçe formasıyla kaleye gönderdiği ilk isabetli şutu Farnolle müthiş bir planjonla önledi. 64’te Dirar’ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda hat-trick için topun başına geçen Mehmet Ekici de Farnolle’u aşamadı. 66’da Benzia’nın yerine oyuna dâhil olan Moses takıma hareketlilik getirdi. 86’da Valbuena’nın kullandığı kornerde Sadık’ın kafa vuruşunda Farnolle topu çeldi ama boşta kalan meşin yuvarlağı Mehmet Topal’ın ağlara göndermesine kimse engel olamadı: 3-2. Fenerbahçe kan terlediği gecede 6 haftalık galibiyet hasretini noktalarken, sergilediği performansla ışık verdi.