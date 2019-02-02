Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden kimlerin UEFA listesinde yer alacağı netleşti. Sarı-lacivertli ekip, yeni transferlerden Victor Moses, Sadık Çiftpınar ve Tolgay Arslan'ı UEFA'ya bildirdi. Böylece bu üç isim UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe forması giyebilecek.