Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında Real Madrid, evinde Girona'ya 2-1 yenildi. Santiago Bernabeu Stadı'nda Girona'yı ağırlayan Real Madrid, 25. dakikada Carlos Casemiro'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede etkili performans ortaya koyan konuk ekip, 65. dakikada penaltıdan Cristhian Stuani ve 75. dakikada Portu'nun kaydettiği gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Real Madrid'de kaptan Sergio Ramos, 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. La Liga'da 5 hafta sonra kaybeden ve 45 puanda kalan Madrid ekibi, lider Barcelona'nın 9, ikinci sıradaki Atletico Madrid'in 2 puan gerisine düştü. Girona ise ligde 10 hafta sonra galip gelerek 27 puana yükseldi.