Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Ligde Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarını kazanarak lider Başakşehir'in ensesinde nefesini hissettiren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına tatlı sert uyarılarda bulundu. Sarı-kırmızılı futbolcuların idmanda Başakşehir'in, Antalyaspor galibiyetiyle ilgili konuşması üzerine "Herkes Benfica maçına odaklansın" çıkışında bulunan Fatih Terim "Önümüzde bir Avrupa maçı var, siz başka şeylerden bahsediyorsunuz! İstanbul'da kaybettik ama Benfica'yı orada yenebiliriz. Sadece bu maça odaklanmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

MARIANO GÖREVE

Uzun bir aradan sonra ilk defa ligde tam kadro olan Galatasaray, Benfica karşısında ise beş oyuncusundan eksik mücadele edecek. UEFA kadrosunda ismi olmayan Semih Kaya, Kostas Mitroglou, Emre Taşdemir ve cezalı olan Fernando Portekiz kafilesinde yer almadı. Ayrıca Kasımpaşa maçında sakatlanan Martin Linnes de kadroya dâhil edilmedi. Linnes'ten gelen kötü haber üzerine sağlık ekibi sakatlığını tam atlatamayan Mariano için özel program hazırladı. Fatih Terim de Brezilyalı oyuncuya Benfica maçında ihtiyacı olduğunu söylerken "Kendini hazırla" dedi.

LINNES YOK

Avrupa Ligi’nde 2-1’lik yenilginin rövanşında Benfica ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, İstanbul’daki son hazırlıklarını dün Florya’da yaptığı idmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda adalesindeki ağrıları devam eden Martin Linnes kadroya alınmadı.

HAKEM İSYANI

Başakşehir'in Antalya deplasmanında kazandığı maçta yapılan hakem hataları Galatasaraylı yöneticilerin tepkisini çekti. Sarı-kırmızılı yöneticiler kendi aralarında yaptıkları konuşmada "Hakem hatası bize olunca herkes konuşuyor. Onlara yapılınca herkes susuyor" siteminde bulundu.

MAÇI HATEGAN YÖNETECEK

Dün Portekiz’e uçan G.Saray burada sarı-kırmızılı taraftarlarca karşılandı. Sarı-kırmızılı kafile 5 saatlik yolculuk sonrası ulaştığı Lizbon’da yaklaşık 1,5 saat boyunca pasaport kontrolü için bekletildi. Benfica-G.Saray maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek.