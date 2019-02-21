Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî tekvandocu Selen Gündüz, Antalya’da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda 37 kilogramda birinci olarak altın madalya kazanmıştı. Madalya almak için kürsüye çıkan 14 yaşındaki Gündüz, 2’nci olan İranlı sporcunun kendi bayrağını Türk bayrağının önünde açmasını nazik bir şekilde engellemiş ve millî bir hassasiyet göstermişti. Bu hareketi sosyal medyada paylaşılan videolarla hızla yayılan Gündüz, kısa sürede büyük beğeni toplamıştı. Kamuoyunun takdirini kazanan 8. sınıf öğrencisi Selen Gündüz, şampiyonluk hikâyesini ve yaşananları anlattı. Çıktığı beş müsabakayı final maçı gibi oynadığını anlatan Gündüz “Kürsüye çıktığımda kendimle gurur duydum. Sonuçta Türkiye’yi temsilen gitmiştim. 2’nci olan İranlı sporcunun bayrağı çok büyük olduğu için toplu fotoğraf alırken önüm biraz kapandı. Bu durumdan hiç mutlu olmadım. Bayrağımı ve kendimi gösterebilmek için bir hareketle bayrağımı öne aldım. İranlı sporcunun bayrağı çok büyüktü, bizim bayrağımız yanında biraz küçük kalmıştı ve ben de onun 2’nci olduğunu düşünerek ‘bu benim hakkım, benim bayrağım önde durmalı’ diyerek bayrağı iyi bir hareketle öne aldım. Bunun için gururlu ve mutluyum. Bu sayede Türkiye gururlandı” dedi.

GELECEĞİN OLİMPİYAT ŞAMPİYONU

Antrenör Çağrı Kızıl da, Selen Gündüz ile bir okul seçmesinde tanıştıklarını belirterek “Selen’in yetenekli olduğunu direkt anladım” dedi. Çağrı Kızıl, Gündüz’ün üç yıldır antrenmanlara düzenli şekilde katıldığını belirterek “Selen’in şimdiki ilk amacı önümüzdeki hafta Yunanistan’ın Selanik şehrinde Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda birinci olarak Finlandiya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda kota almak ve millî takımımızı temsil etmek. Selen için geleceğin olimpiyat şampiyonu diyebiliriz. Hedeflerimiz bu yönde” dedi. Kızıl, Selen Gündüz’ün 2028’de yapılacak olimpiyatlarda altın madalya almasını beklediklerini kaydederek, bu zaman zarfında Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar almayı hedeflediklerini söyledi.

HEDEFİME ULAŞACAĞIM

Antrenmanlarına aksatmadan devam eden Selen Gündüz, hedefinin dünya ve olimpiyat şampiyonasında Türkiye’yi temsil etmek ve yeni madalyalar kazandırmak olduğunu söyledi. Gündüz “Birincilik kürsüsünde bulunmak çok güzel bir duyguydu. Türk bayrağını en üstte görmek ve İstiklal Marşı’nın okunması beni gururlandırdı” dedi.