Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu’nda geçen hafta evinde mağlup olduğu Benfica ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak Avrupa defterini kapattı. Sezon başında Şampiyonlar Ligi, sonrasında da Avrupa Ligi zaferini hedef koyan sarı-kırmızılılar, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Peki, bu durumun sorumlusu kim? Şampiyonlar Ligi kuraları çekildiğinde herkesin yüzü gülüyordu. Galatasaray; Schalke, Porto ve Lokomotif Moskova’nın bulunduğu en kolay gruba düşmüştü. Sarı-kırmızılıların grup aşamasını çok rahat geçeceği konuşuluyordu. Tek eksik bir türlü yapılamayan santrfor transferiydi. Devler Ligi’ne 3-0’lık Lokomotiv Moskova zaferiyle başlanınca yönetim derin bir nefes almıştı. Turun kapısı ardına kadar açıktı. Ama düşünülen olmadı.

DEPLASMANDA SIFIR GOL

Gerçekler, deplasmandaki Porto maçında ortaya çıkmıştı. Kaçan goller santrfor transferinin ne kadar elzem olduğunu gözler önüne seriyordu. Ardından iç sahadaki Schalke beraberliği geldi. Arka arkaya alınan üç yenilgiyle Cimbom kendisini Avrupa Ligi’nde bulmuştu. Kurada Benfica çıkınca ‘Dişimize göre’ yorumları da fazla iyimser kaldı. Devre arasında Diagne ve Mitroglou transferleri gelse de artık çok geç kalınmıştı. Kritik Benfica maçına iki hafta vardı ve bu isimlerden Mitroglou UEFA kadrosunda bile yoktu. İki yeni stoperle birlikte sadece Diagne kadroya yazılabildi. O da şu ana kadarki performansıyla ‘aranan kan’ olmaktan çok uzaktı. Galatasaray sekiz Avrupa maçında bir galibiyet alırken deplasman maçlarında hiç gol atamadı.

AVRUPA'DA HÜSRAN YAŞADIK

Takımlarımızın Avrupa kupalarından mart ayını görmeden elenmesi ülke puanı açısından son yılların en kötüsü olarak kayıtlara geçti. Türkiye, sezonu 5,5 puanla noktaladı. Belçika temsilcilerinin elendiği sezonda daha fazla puan toplama şansını kaçırmış olduk. Türk takımları son 8 sezonun en kötü performansına imza attı ancak Rapid Wien’in de elenmesiyle Türkiye 10. sıradaki yerini garantiledi. Bu da Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi grupları için önümüzdeki iki sezon eleme oynamayacağı anlamına geliyor.

BELHANDA SATILACAK

Galatasaray’da devre arasında ayrılığın kapısında dönen Belhanda’nın, 10 milyon avro civarı bir bonservis bedeliyle yazın satılması planlanıyor. Faslı futbolcu yeni transferlerin kredisi olacak. Sarı-kırmızılılarda geçen seneye oranla büyük düşüş yaşayan Fernando da topun ağzında. Brezilyalı futbolcu da vatandaşı Mariano ile birlikte “Vazgeçilmezler” listesinden çıkarıldı. Sarı-kırmızılılar Onyekuru’nun yeniden kiralanmasına da sıcak bakmıyor.