Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

G.Saray için hem Avrupa’daki olumsuz hatıranın izini silmek hem de ligdeki şampiyonluk yarışında yara almamak adına büyük önem taşıyordu Akhisar maçı... Diagne’nin yokluğunda Mitroglou sarı-kırmızılıların en ucunda oynarken asıl dikkat çeken seçim orta alandaydı. Ndiaye’yi 6 numara pozisyonunda görevlendiren Fatih Terim önlerine iki hücumcu orta Belhanda ile Emre Akbaba’yı yerleştirmişti. Bu dikine oynamayı seven merkez yapıyla Galatasaray maçın başında aksiyon aldı aslında. İlk 10 dakika içinde Cimbom, Onyekuru ile iki defa gole yaklaştı ve sağlı sollu rakip kaleyi zorladı. Fakat Akhisar takımı da Galatasaray’ın ikinci bölgesini çok hızlı geçip kaleye inebildi ve sarı-kırmızılılar ilk 45’te oyunu tamamen rakip yarı sahaya yıkmayı başaramadı. 14’te deplasman ekibi Onur ile gole yaklaşırken, 23’te Mitroglou kaleye çok yakın mesafede yüzde yüzlük pozisyondan yararlanamadı.

TELEKOM'DA BAYRAM

Galatasaray ikinci yarıya Selçuk İnan-Emre Akbaba değişikliğiyle başladı. Selçuk ile Ndiaye merkez orta saha konumuna gelirken, Belhanda da 10 numara pozisyonuna ilerledi. Selçuk’un girmesiyle Galatasaray ikinci bölgesinden daha düzenli oyun kurulmaya başlandı. 55-60 arası sağlı sollu kornerlerle rakibini boğan Cimbom, bu organizasyonlardan gol çıkaramadı. 65’te Feghouli’nin sağ çaprazdan uzak köşeye şutunu kaleci engelledi. Son bölümde Galatasaray baskısını iyice artırdı ve oyun tek yöne döndü. 75’te Onyekuru ceza sahasının solundan harika vurdu, Lukac çeldi. 78’de bu defa Feghouli 18’in sağından füze gönderdi ama direği dövdü. İki puan, belki de sezon gidiyor denirken sahanın en iyi isimlerinden kaleci Lukac'ın korkunç hatasında Mitroglou topu boş kaleye yuvarladı; Telekom'da bayram vardı: 1-0.

BELKİ DE SEZON KURTULDU

Başakşehir aynı saatlerde Bursa önünde galip... dk. 90+5 olmuş... Evet bitime daha çok hafta var ama tribünlerde, maçı izleyenlerde, '0-0 biterse G.Saray bu moral bozukluğuyla yarıştan kopar' duygusu var. Avrupa'dan yeni elenen Cimbom ligde de sezonu kapamanın neredeyse eşiğine gelmiş. Çünkü maç golsüz biterse Abdullah Avcı'nın takımı aradaki puan farkını 8'e çıkaracak. İşte Donk'un bırakmadığı, didindiği, müdahil olduğu bu pozisyonda Lukac'ın inanılmaz hatasıyla Kostas Mitroglou sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü attı. Diagne'nin varlığında (!) İstanbul kariyeri yedekte başlayan Yunan golcü, on bir fırsatı bulduğu maçta belki de sezonu kurtardı...

SEVİNCİMİZİ GÖRDÜNÜZ, BİR BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Galatasaray'a attığı golle galibiyeti getiren Mitroglou maçın ardından, "Uzun bir top geldi, Donk'un hakkını yememek lazım, pozisyonu asla bırakmadı. Kaleci hata yaptı, ben de fırsatı değerlendirdim ve gol oldu. Takım arkadaşlarım geldiğim ilk günden beri bana hep destek oluyor. Onlara teşekkür ediyorum. Golden sonra sevincimizi gördünüz, biz büyük bir aileyiz" diye konuştu. Öte yandan Mitroglou, Galatasaray formasıyla gol atan ilk Yunan futbolcu oldu.

EVİNDE YENİLGİYİ UNUTTU

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 31 maçta mağlup olmadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-17 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında T. Telekom'da mağlubiyet yüzü görmedi.

REKOR KIRDILAR

G.Saray'ın tandemini oluşturan Marcao ve Luyindama ikilisi her geçen gün birbirlerine daha çok alışıyor. İki futbolcu dünkü Akhisarspor maçında havadan geçit vermezken, 29 hava topu mücadelesinin 28’ini kazanarak sezon rekoru kırdı.

ERZURUM'DA YOK

Galatasaray'da sarı kart gören Mariano Filho, cezalı duruma düştü. Süper Lig'de bu sezon sekizinci defa sarı kart gören Brezilyalı futbolcu, gelecek hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.