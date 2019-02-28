Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ümraniyespor’a 3-1 mağlup olan ve elenen Trabzonspor’da üzüntü, sitem ve umut bir arada... Üzüntünün sebebi, final ve kupa hedeflenirken erken havlu atılması. Sitem ise hakemin kararlarına yönelik. VAR yardımıyla Trabzonspor aleyhine penaltı veren ve yine VAR ikazıyla Trabzonspor lehine verdiği penaltıyı iptal eden hakem Alper Ulusoy hedefte. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan “Ümraniyespor’un yarı finale yükselmesine asla gölge düşürmeden söylemek isterim ki, Trabzonspor hiçbir zaman kimseden imtiyaz istemedi. Sadece adil ve güzel bir oyun istedi. Ama o da sizde yok” görüşlerini paylaştı.

Tablo yine değişmedi

Doğan, kendisine ait sosyal medya hesabından “O kupayı yeniden kazanarak müzemize getirmeye hem takımımızın hem de taraftarlarımızın çok ihtiyacı vardı. Hepimiz inanmıştık. Ama olmadı. Hatalarımız mı? Eyvallah! Kötüye kötü diyebilmeli. Bunlardan ders alarak, özeleştirimizi de yaparak samimiyetle yolumuza devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. Ve geçen sezona göre şöyle ilginç bir durum vardı. Kadro derinliği olan geçen sezonun Fırtınası kupaya son 16 turunda veda etmişti. Bu sezon ise kadro zenginliği yoktu ve kısıtlı imkanlarla çeyrek finalde havlu attı.

SAKATLANIP ÇIKMIŞTI

Yazıcı’da ödem tespit edildi

Kupadaki Ümraniye maçının 48. dakikasında sakatlığı sebebiyle kenara alınan Yusuf Yazıcı’nın sol adalesi şişmişti. Yaklaşık 38 dakika şişen sol ayağıyla mücadelesini sürdüren oyuncunun sağ ayak bileği kemiğinde ödem tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı. Sağ ayak topuk bölgesinde ağrıları olan Abdülkadir Ömür’ün tedavisine ise Almanya’da devam edileceği açıklandı.

PUANLAR AYNI AMA...

Maliyet farkı 100 milyon

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, futbol takımının maliyet giderlerinde köklü değişikliklere imza attı. Geçen sezonun bu döneminde maliyeti 194 milyon lira olan takım 36 puan toplamıştı. Bu sezon ise 90 milyonluk maliyeti bulunan kadro yine ligde 36 puana ulaştı.