Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe bu sezon büyük ümitlerle göreve getirdiği Phillip Cocu ile tarihi çöküş yaşarken, vekil hoca Erwin Koeman da derde derman olamamıştı. Ne zaman ki, tribünlerin sevgilisi Ersun Yanal teknik direktörlük koltuğuna oturdu, toparlanma da başladı. Evet belki, taraftarın beklediği kadar hızlı değil ama Yanal’la tırmanış rakamlara net şekilde yansımış durumda. Cocu ile çıkılan on lig maçında yedi gol atıp on üç gol yerken iki galibiyet, üç beraberlikle 9 puan toplayabilmişti. Beş maç süren Koeman döneminde ise Fenerbahçe, yedi gol kaydetmiş, kalesinde sekiz gol görmüş, bir galibiyet, iki beraberlik, üç yenilgiyle 5 puan kazanabilmişti. Hollandalıların, 14 puanla 17. sırada bıraktığı takımı devralan Ersun Yanal ise, dokuz maçta 14 puan kazanarak takımı 14.lüğe taşıdı.

TAKIMDA IŞIK VAR

Ersun Yanal’ın takımı atılan gol, yenen gol, toplanan puan olarak Cocu-Koeman ikilisine fark atarken diğer bütün istatistiklerde de Hollanda dönemini geride bıraktı. Koşu ve yüksek şiddetli koşu mesafelerini geliştiren sarı-lacivertliler, topa sahip olma, topla oynama, 3. bölgede topla oynama, pas ve isabetli pas yüzdelerinde de ilk 15 haftalık dönemi geçti. Sezonun ilk yarısını 16 puanla 17. tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarının 7 haftası geride kalırken hanesine 12 puan yazdırarak en çok kazanan 7. takım olmayı başardı. Yanal etkisi puan sıralamasına camianın beklediği kadar hızlı bir etki yapmamış olsa da direnci artan sarı-lacivertlilerin geri dönüşleri, yenilgiyi kabullenmeyen mücadele anlayışı tribünlere umut aşılıyor.

İNGİLİZLER ÇILDIRDI

Elif Elmas, Avrupalıların yakın markajından çıkmış değil. Arsenal ve Manchester City peşinden koşarken tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullanan Elif’i, Makedon basınının iddiasına göre Real Madrid, PSG, Roma ve Dortmunda da yakından takip ediyor. Ancak en ciddi aday Leicester City. Ada medyası, İngiliz ekibinin, sezon sonunda ciddi bir teklifle Fenerbahçe’nin kapısını çalacağını yazıyor.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kadro dışı cezası affedildikten sonra Fenerbahçe’nin en iyisi olarak dikkat çeken Nabil Dirar’ın Medipol Başakşehir maçın yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi. Çaykur Rize karşılaşması öncesi sağ arka adalesinde ağrı hissedince kadrodan çıkarılan Dirar’ın takımla çalışmalara katılamaması Ersun Yanal’ı endişelendirdi. Yanal, Faslı oyuncunun cumartesi sahada olması için sağlık ekibine talimat verdi.

AYEW BECEREMEDİ

Slimani ile Frey’in üzerini çizen Ersun Yanal, Soldado’ya alternatif olarak Ayew’e güvenmişti. Ancak Ganalı yıldız golcü sorumluluğunu yerine getiremeyince Ersun Hoca, antrenmanlarda Victor Moses’i denemeye başladı. Moses’in performansından memnun kalan Yanal’ın, skorun sıkıştığı ya da Soldado’nun olmadığı maçlarda Nijeryalı ile gol arayacağı öğrenildi.

ADIMIZ YETER

Fenerbahçe’nin Galatasaray’dan transferi Serdar Aziz, sarı-lacivertlilerin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten endişe duymadığını söyledi. Rize galibiyetinin mimarı olan millî stoper “Bu zor günler geride kalacak ve güzel günler göreceğiz” derken Fenerbahçe tercihinde Ersun Yanal’ın ısrarının büyük tesiri olduğunu itiraf etti. Kendisine duyulan güveni karşılıksız bırakmayacağını dile getiren Serdar Aziz, kalan bütün maçları kazanarak sezonu tamamlamak istediklerini söylerken “Bu seneyi en iyi şekilde atlatıp seneye daha iyi yerde olmalıyız. Başakşehir’in konumu bizi ilgilendirmiyor. Fenerbahçe’nin her maçta ismi yeter” diye konuştu.