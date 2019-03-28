Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Tarihinin en kötü sezonun yaşamakta olan Fenerbahçe, geleceğe umutla bakıyor. Kadrosunda önemli isimler barındıran sarı-lacivertliler, yeni sezon planlamasını yaparken takımın iskeletini gençler oluşturacak. Berke Özer (18), Elif Elmas (19), Ferdi Kadıoğlu (19), Oğuz Kağan (19), Jailson (23) ve Zajc’ın (24) dışında, geri dönecek Barış (21) ve Ozan Tufan (24) da Ersun Yanal’ın planlarında önemli yer tutacak. Bu isimlerin altyapıdan yetişen Yusuf Mert Tunç ve Batın Özdemir de takıma monte edilecek. Transfer politikasını genç isimler üzerine kuran yönetim, çok özel bir oyuncu olmaması hâlinde aynı doğrultuda hamlelerde kararlı. Teknik direktör Ersun Yanal da, bu konuda yönetimle birlikte hareket ediyor.

Kültür sözünü tutacak

Zaten ekonomik sıkıntıda olan takımı daha zor bir sürece sokmamakta kararlı olan Ali Koç yönetimi, bu isimlerden hem saha performansı hem de transfer kazancı bekliyor. Elif Elmas şu anda piyasası en yüksek genç oyuncu olarak dikkat çekerken, sarı-lacivertliler Aziz Yıldırım döneminde yaklaşık 300 bin dolara imza attırılan 19 yaşındaki Makedon’dan 20 milyon avro gelir hedefliyor. Atletico Madrid’in talip olduğu Berke Özer de yüksek bonservis bedeli getirmesi beklenen isimlerden. Göreve geldiği ilk günden beri Fenerbahçe’de bir futbol kültürü inşa etmek istediğini ifade eden Başkan Ali Koç’un, ilk sezonu takım performansı anlamında büyük bir hayal kırıklığı olsa da geleceği inşa etme açısından önemli bir adım atıldığı da gerçek.

F.BAHÇE’NİN MİLLÎLERİ DE DÖNDÜ

Güç topluyorlar

Fenerbahçe, Ankaragücü hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürürken, millî takımlardan dönen oyunculardan da antrenmanda yer aldı. Şili Millî Takımı’ndaki Isla ile Andre Ayew henüz Türkiye’ye gelmedi. U21 destekli idman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlanırken, bazı oyuncular sonrasında bireysel antrenmanlara devam etti. 15. Füze Üs Komutanlığında görevli subay, er ve erbaşların izlediği idmanın en dikkat çekici ismi ise saçlarını boyatan Alper Potuk oldu.

SEMİH ŞENTÜRK BENZETMESİ

Fener’in yeni golcüsü Yusuf

Fenerbahçe, profesyonel sözleşme imzaladığı U21 oyuncusu Yusuf Mert Tunç’tan büyük işler başarmasını bekliyor. Atletico Madrid, Benfica ve Sporting Lisbon başta olmak üzere çok sayıda Avrupa takımının yakından takip ettiği 1,86 boyundaki solak forvetin hocaları, A takımda uzun yıllar hizmet edebileceğini belirtiyor. U21’de forma giydiği 21 maçta attığı 16 golle dikkat çeken Yusuf Mert, A Takım’da kalıcı olursa Semih Şentürk’ten sonra bunu başaran ilk isim olacak. Daha önce Ahmethan Köse bu fırsatı bulmuş ama beklentilere cevap verememişti. Ali Koç’un yakından ilgilendiği genç yeteneğin yeni sezonda A Takım’la idmanlara çıkması bekleniyor.

SERDAR AZİZ: KENDİMİ CAMİAYA KANITLAYACAĞIM

Geçmişi sildim

Fenerbahçe’nin stoperi Serdar Aziz yayıncı kuruluşa özel bir röportaj verdi. G.Saray’dan transferinde zorluklar yaşadığına vurgu yapan Aziz, “Şimdi her şey yolunda. Burada olmaktan çok mutluyum. Geçmişteki her şeyi sildim. Fenerbahçe’ye, camiaya kendimi kanıtlamak ve sevdirmek istiyorum” derken, “Ersun Hoca’mızın özellikle kadro dışı kalan oyuncuları kazanması önemli oldu. Takımın kendine inancı geldi. Forma rekabeti olması çok normal. Fenerbahçe’de oynuyorsanız daha fazla. Skrtel, Roman Sadık... Kıyasıya mücadele var” sözlerini kullandı. Sezonu 5. bitirmeyi planladıklarını belirten Serdar Aziz, “UEFA’ya kalabiliriz. İnşallah kalan maçları kazanıp taraftarımızı mutlu edeceğiz” derken, “Millî takıma çağrılırsam elimden gelenin en iyisini yaparım. Herkesin bir çatı altında birleşip Şenol Hoca’mıza inanması gerekir” şeklinde konuştu.

DERBİYE SAKLANACAKLAR

Yanal risk istemiyor

Fenerbahçe’de tedavileri tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Nabil Dirar ile Mathieu Valbuena, Ankaragücü karşılaşmasında forma giymeyecek. Başkent dönüşü Kadıköy’de Galatasaray’ı konuk edecek sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal yıldızlarını riske atmayacak.

BEN GÖREVİMİ YAPIYORUM

Gizli kaptan Dirar

Disiplinsizlik gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Nabil Dirar, affedildikten sonra takıma yön vermeye başladı. Performansıyla Yanal’ın gözdesi olan Faslı yıldız, takım arkadaşları arasında da çok seviliyor. Âdeta gizli bir kaptan gibi arkadaşlarıyla ilgilenen Dirar “Ben görevimi yapıyorum” diyor.