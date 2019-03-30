Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da başkan Mustafa Cengiz’in olağan genel kurulda idari olarak ibra edilmemesinin yankıları sürüyor. Mayıs ayında 2 bin 525 oyla seçilen Başkan Mustafa Cengiz, geçen cumartesi yapılan genel kurulda 358’e karşı 331 oyla idari yönden ibra edilmemişti. Yönetim bu konuyu tartışırken, genel kurulu da mahkemeye verdi. Sarı-kırmızılı camiada tüzüğe en hâkim kişi olan eski yönetici Mehmet Helvacı meşruiyet konusuna açıklık getirdi. Helvacı “Her iki irade de aynı organa yani genel kurula aittir. Genel kurula katılan üye sayıları bu açıdan bir anlam ifade etmez. Her ikisi de genel kurul kararı olmakla birbirlerinden farklı değildirler. Tüzüğü uygulamayan her yönetim de bu işin sorumlusudur” diye konuştu.

Tüzük için çalışmadı

“Her genel kurul kararı aynı derecede saygındır” yorumunu yapan Mehmet Helvacı “İşimize gelmeyen uymamak söz konusu olamaz. Gelişmiş topluluklar ve yapılar ancak böyle ayakta dururlar. Elbette her hukuki eylem gibi bunlar da yargı denetimine tabiidir” ifadelerini kullandı. Tüzük komisyonunda Mustafa Cengiz ile birlikte çalıştıklarını hatırlatan Helvacı “Bir önceki Cengiz yönetiminin ikinci başkanı olan Ahmet Şenkal’ın da bulunduğu komisyon benim başkanlığımda kurulmuştu. Şu an kulübün internet sitesinde bulunan ve bence oldukça donanımlı olduğunu düşündüğüm bir tüzük hazırlanmıştı. Ama bir türlü devreye girmemesinden dolayı üzgünüm. Bence ilk yapılması gerekendir” dedi.

Eksik bilgiler yanlışa sürüklüyor

Genel kurullarda mali ve idari oylamanın ayrı ayrı yapılmasına bazı kesimler “İbra normalde tektir, sadece mali olarak yapılır” yorumunu getiriyor. Mehmet Helvacı ise buna “Dernekler Kanunu’nda ibraya ilişkin hüküm yoktur, Medeni Kanun da bu konuda özel bir hüküm taşımaz. Çok tekrar edilen eksik ve yanlı beyanlar Galatasaray’da yanlış fikirlerin oluşmasına sebep oluyor” cevabını veriyor.

Nagatomo yine zor

Galatasaray’da bir süredir sakatlığı bulunan Yuto Nagatomo takımla birlikte çalışmalara başlayamadı. Japon futbolcu dün de fizyoterapistler eşliğinde koşu çalışmalarına devam etti. Emre Taşdemir’in varlığı sol bek bölgesinde Terim’in elini güçlendiriyor.

Diagne belirsizliği

Galatasaray’da, Mbaye Diagne telaşı yaşanıyor. Millî maçta sakatlanan Senegalli oyuncunun tetkiklerinde sağ omzunda çıkık ve bağlarda zedelenme tespit edildi. Yıldız oyuncu kendisini iyi hissettiğini söylese de sarı-kırmızılı takımın sağlık ekibi Senegalli için seferber olmuş durumda. Diagne’nin Y. Malatya maçına yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Malatya’ya bileniyorlar

G.Saray, Y. Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Daha sonra dörde dört hedefli dar alan oyunları oynandı. İdmanın ana bölümünde çift kale maç gerçekleştirildi. Millî takım kamplarından dönen Muslera, Ndiaye ve Onyekuru adaptasyon çalışması yaptı.