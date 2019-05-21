Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabaka sonrası bordo-mavili kulüple sözleşmesi sona erecek olan Hugo Rodallega'nın takımda kalıp kalmayacağı noktasında görüşmeler devam ederken, Kolombiyalı oyuncu hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili olarak ise açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, kendisine ait sosyal medya hesabından, "Yanlış bildirimler yayınlamayı bırakın. Benim durumum çok net; Trabzonspor ile devam eden bir sözleşmem var. Hafta sonu oynayacağımız maça kadar kulübüme en iyi şekilde hizmet edeceğim. Buna da herkesin saygı duymasını bekliyorum. Geleceğimle ilgili de bu maç sonrası konuşacağız" ifadelerini kullandı.