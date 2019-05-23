Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden siyah-beyazlıların yeni hedefi ligi 3. sırada tamamlamak oldu. Üçüncülük için Trabzonspor'la çekişen Beşiktaş yarınki mücadeleyi kazanması halinde sezonu puan tablosunun 3. basamağında bitirecek.



32. kez karşı karşıya gelecekler

Yarınki maçla iki takım lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 31 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.

Beşiktaş'ın 65 golüne, Kasımpaşa 31 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Kasımpaşa son dönemde üstün

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 7 maçın 5'inde puan kaybetti.

Ligdeki son 7 karşılaşmada Kasımpaşa 3, Beşiktaş 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

Güneş veda ediyor

Yarınki mücadele teknik direktör Şenol Güneş'in 4 yıllık Beşiktaş macerasındaki son karşılaşma olacak.

Beşiktaş ile iki lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, sezonun sona ermesinin ardından A Milli Futbol Takımı'ndaki mesaisine başlayacak.