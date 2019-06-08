Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’ın başına getirilmesinden sonra gözler Medipol Başakşehirli oyunculara çevrilmişti. Tecrübeli çalıştırıcının, öğrencilerinden bazılarını Beşiktaş’a getirmek istediği biliniyor. Ancak Avcı’dan çağrı bekleyen isimlerin sayısı bir hayli fazla. Visca, Bajic, Elia, Mahmut Tekdemir, Clichy ve Epureanu siyah-beyazlı formayı giymek için can atıyor. En çok merak edilen isim ise Visca... Avcı’nın yanı sıra yönetim de Boşnak asıllı yıldızın transferini çok istiyor. Ancak bütçenin düşürülecek olması ve Visca’nın görev yapacağı bölgede yüksek maliyetli Jeremain Lens’in bulunması transferi zorlaştırıyor. Visca için Başakşehir’e Lens’in takas olarak teklif edilmesi de yönetimin gündeminde. Stoper için ise Abdullah Hoca’nın istediği Epureanu’ya ise yönetim sıcak bakmıyor.

Kulübeye Bajic

Fikret Orman ve ekibinin yabancı sınırını düşünerek Ömer Toprak’ı getirmek istediği biliniyor. Ayrıca yabancı fazlalığı sebebiyle aynı bölgede görev yapan Mirin ve Roco’dan biri de mutlaka gönderilecek. Visca’dan sonra Beşiktaş’a en yakın isimlerden biri de Mahmut Tekdemir. Yerli olması da 30 yaşındaki oyuncuyu cazip kılıyor. Sol bek için de ülkesine dönecek olan Adriano’nun yerine Gael Clichy’-nin ismi gündemde. Ayrıca kulübede de güçlü bir santrfor isteyen Avcı’nın, bonservisi Udinese’de olan Bajic’i önerdiği öğrenildi. Temmuz ayındaki kamptan önce transferi büyük oranda bitirmek isteyen yönetimin, önümüzdeki günlerde Başakşehirli yöneticilerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Mlapa Beşiktaş’ta!

Geçen sezonu Venlo’da kiralık olarak geçiren Peniel Mlapa’nın Beşiktaş’a geleceği iddia edildi. Hollanda basınından ELF Voetbal’un haberine göre ve 32 maçta 15 gol atan 28 yaşındaki Togolu oyuncu gelecek sezona Beşiktaş formasını giyecek. Sezonu Venlo’da kiralık olarak geçiren Togolu golcünün Başakşehir döneminden beri Abdullah Avcı tarafından takip edildiği ifade edildi. Hava toplarındaki üstünlüğüyle bilinen 1,95’lik oyuncunun bonservisi Bundesliga iki ekiplerinden Dinamo Dresden’de bulunuyor.

SİYAH-BEYAZLI YÖNETİM TEKLİFİNİ YAPTI

Beşiktaş, geçen sezon Sivasspor’da 6 gol ve 7 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emre Kılınç için resmî teklifte bulundu. Yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve Emre Kılınç’ın bir aksilik olmazsa gelecek sezon Beşiktaş forması giyeceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü, Abdullah Avcı’nın Necip Uysal’ı takımda istemediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada “Necip Uysal takımımızın kaptanlarındandır ve kadro planlamasına göre yeni sezon hazırlık kampında takımımızla birlikte olacaktır” denildi.