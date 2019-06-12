Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Spor Kulübü Haziran Ayı Olağan Divan Toplantısı, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilirken, toplantıda futbol takımının bu sezon kazandığı kupalar ile diğer kazanılan kupalar sergilendi. Sarı-kırmızılıların 2018-2019 sezonunda kazandığı 22. Spor Toto Süper Lig ve 18. Ziraat Türkiye Kupası’na divan üyeleri yoğun ilgi gösterirken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.