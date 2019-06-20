Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Geçen sezon golcü transferini son dakikaya bırakıp, eline yüzüne bulaştıran Galatasaraylı yöneticiler bu defa en başta santrfor işini halletmek istiyor. Listesinde birçok yıldız isim bulunduran sarı-kırmızılılar, sürpriz bir şekilde Meksikalı Javier Hernandez ile masaya oturdu. Kariyerinde Manchester United, Real Madrid gibi kulüpler bulunan dünya yıldızı, Galatasaray’ın senelik 3 milyon avroluk maaş teklifine “tamam” dedi. Bonservisi İngiliz West Ham United’da bulunan “Chicharito” yani “Küçük Bezelye” lakaplı futbolcu sarı-kırmızılı kulüpte oynamayı ve Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermeyi çok istediğini söyledi.

Diagne bekleniyor

1988 doğumlu futbolcunun sözleşmesinin sona ermesi 1 yıl kalırken, West Ham Kulübü de oyuncuyu bu sezon elinden çıkarmak istiyor. Ancak Galatasaray, bu işi fazla masraf yapmadan kapamak isterken pazarlık 1,5-2 milyon avro arasında devam ediyor. Mbaye Diagne’nin satışını bekleyen sarı-kırmızılılar İngiliz yetkililerden az bir süre istedi. Öte yandan Benjamin Tetteh için de Sparta Prag kulübüyle masada olan Galatasaraylı yetkililer, Çekya ekibinin temsilcilerine de benzer ifadeler kullandı, Diagne’nin satışının ardından istedikleri bonservis ücretini ödeyeceklerini belirtti.

ONYEKURU, KULÜBÜ EVERTON’A REST ÇEKTİ

Kalmak istiyorum

Şampiyonlukta önemli payı olan Nijeryalı oyuncu, kulübüne yine sarı-kırmızılı takımı işaret etti

Henry Onyekuru kendi işini kendisi hallediyor! Galatasaray’da gösterdiği performansla şampiyonlukta önemli katkısı bulunan Nijeryalı oyuncu mukavelesi bittiği için kulübü Everton’a dönmüştü. İngiliz ekibinin yine başka takıma göndermek istediği kanat oyuncusu adres olarak Galatasaray’ı gösterdi. “Galatasaray’da kalmak istiyorum” diyen Onyekuru menajeri aracılığıyla gönlünde yine sarı-kırmızılı kulübün olduğunu bildirdi. Onyekuru’nun Everton Kulübü’ne açık ve net bir şekilde “Kariyerime ve geleceğime Galatasaray’da devam etmek istiyorum. Fatih Terim’in ve Galatasaray’ın benden ne istediğini çok iyi biliyorum. Galatasaray’a uyum sağladım ve şampiyonluk yaşadım. Şampiyonlar Ligi’nde çok daha iyisini yapacağım inancımdayım” dedi. Tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.