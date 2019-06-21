Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurma hedefindeki Fenerbahçe, ilk transfer bombasını patlatıyor. Sarı-lacivertliler Roma’da forma giyen Aleksandar Kolarov’u dün İstanbul’a getirdi. Sırp futbolcu ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve transferin önümüzdeki günlerde tamamlanacağı belirtildi. Ersun Yanal’ın kadroda görmek istediği Kolarov son olarak sarı lacivertlilerden yıllık 3 milyon avrodan üç senelik anlaşma talep etmişti. Fenerbahçe ise Kolarov’a 2,8 milyon avrodan iki yıllık sözleşme önerdi. Aradaki pürüzlerin giderilmesinden sonra Sırp oyuncuyla sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Fenerbahçe, Kolarov’u resmen kadrosuna katarsa millî oyuncusu Hasan Ali Kaldırım’ı da elden çıkaracak.

Yeni gözde Holtby

Sözleşmesinde ‘5 milyon avroya serbest kalır’ maddesi bulunan Hasan Ali’yi Premier Lig ekiplerinden West Ham’ın çok istediği biliniyordu. Bu arada Ersun Yanal’ın gözdesi Max Kruse için Almanya’ya giden Comolli, 31 yaşındaki golcü için önemli adımlar attı. Beklediği teklifleri alamayan Kruse’nin Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasında tercih yapma noktasına geldiği öğrenildi. Schalke’nin elden çıkarmaya çalıştığı Konoplyanka da sarı-lacivertlilere imza aşamasına geldi. Fenerbahçe, son beş sezondur formasını giydiği Alman ekibi Hamburg’la sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Lewis Holtby’yi de radarına aldı. 10 numara pozisyonunda oynayan oyuncu Zajc’ın elden çıkarılması hâlinde transfer edilecek.

KOLAROV KİMDİR?

Sırbistan ekiplerinden Cukaricki’de profesyonel futbol kariyerine başlayan Kolarov ardından Beograd’a transfer edildi. Burada gösterdiği performansla dikkat çekince Lazio’nun yolunu tuttu. İtalyan devinde üç sezon geçiren futbolcu 2010’da 16 milyon avroluk bedelle Manchester City’ye transfer oldu. Yedi yıl Ada ekibinde top koşturan Kolarov, her zaman vazgeçilmez olmasa da istikrarlı performansıyla daima kadroda yer buldu. Daha sonra Roma’ya transfer olan sol bek futbolcu çıktığı 90 maçta 12 gol attı ve 15 de asist yaptı.

Moses durmuyor

Fenerbahçe’nin devre arasında 1,5 yıllığına kiraladığı Victor Moses, yeni sezonda patlama yapmaya hazırlanıyor. Nijeryalı yıldız, önümüzdeki sezon Ersun Yanal’ın oyun planlarında önemli bir rol üslenecek. Yanal’ın, hazırladığı özel programla tatilde de çalışan Moses beklentileri karşılaşacağının sözünü verdi.

4 yıldızlı jübile

Kariyerinde üçüncü defa Fenerbahçe formasını sırtına geçirmeye hazırlanan Emre Belözoğlu’nun hayali, jübilesini şampiyonlukla taçlandırmak. 40 yaşına merdiven dayayan Emre sonunda kramponlarını asacağı sezonu zaferle kapatarak 4. yıldız mutluluğunu yaşamak istiyor. Takımda sadece futbolcu değil, ağabey olarak da görevler üslenecek olan Emre, Ersun Yanal’ın en önemli yardımcısı olacak. Bu süreç aynı zamanda Emre’nin teknik ekibe adaptasyonunu sağlayacak. Zira tecrübeli oyuncusunun jübile yaptıktan sonra Fenerbahçe’de profesyonel olarak hizmete devam etmesi planlanıyor.

ACI ÇEKMEDEN OLMAZ!

Fenerbahçe’ye geldiği günden beri sakatlıkla boğuşan Mehmet Ekici, yeni sezona Yunan adası Mikanos’ta bileniyor. “Acı çekmeden hedefinize ulaşamazsınız” diyen tecrübeli oyuncu, “Tek hedefim performansımla adımdan söz ettirmek. Yeni sezonda herkese gerçek Mehmet Ekici’yi göstereceğim” iddiasına bulundu.

BAŞKAN KOÇ KATILACAK

‘Fener ol’ kampanyasına destek için başlatılan ‘Kazan Kazan’ final yapıyor. Bugün FBTV ve TV8 ortak yayınında ekranlara gelecek programa Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de katılacak. Geri sayımla bitirilecek olan kampanyanın son bölümünde 5 ev, 20 araba ve belirlenen diğer ödülleri kazananlar açıklanacak.