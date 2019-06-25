Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, karargâhına geri döndü. Bodrum’daki tatilini sona erdiren tecrübeli çalıştırıcı, kurmaylarıyla Florya’da kampa erken girdi. Yöneticilerle sürekli iletişimde olan ve izlemeleri gereken yol haritasını aktaran Terim, Florya’ya gelir gelmez de “İşleri hızlandırmamız lazım” diyerek yönetime mesajını verdi. 4 Temmuz’da Florya’da takımı da toplayacak olan Galatasaray’ın hocası, Sevilla’da forma giyen Ever Banega ile West Ham’ın yıldızı Chicarito’nun kampa yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Galatasaray’a bonservisi elinde olan oyuncular dışında yeni transferlerin katılması için ise satış yapılması gerekiyor. Satılması hedeflenen ilk isim de Mbaye Diagne.

YÜKSEK VEREN ALIR

Teknik direktör Fatih Terim’in de transfer konusunda harekât alanını genişletmek isteyen yöneticiler, hocanın da istediği gibi işleri hızlandırmak istiyor. Suudi Arabistan’ın en-Nasr ve eş-Shabab kulüpleri, Senegalli futbolcu için Galatasaray ile bu hafta son defa masaya oturacak. İki kulüp de 10 milyon avro bonservis bedelini nakit olarak ödeyebileceklerini Galatasaray yönetimine iletti. Galatasaray ise toplamda en az 15 milyon avro istiyor. Sarı-kırmızılılar bu hafta iki kulüpten hangisinden daha yüksek teklif gelirse ona göre kararını verecek ve istediği rakamı bulursa transferi resmîleştirecek.

YERLİLER KAMPA YETİŞİYOR

G.Saray’da yerli oyuncu harekâtı da sürüyor. Özellikle bonservisi elinde olan oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar Fenerbahçe’den ayrılan Şener Özbayraklı ile anlaşma sağmış ve sağlık kontrolünden geçirmişti. Özbayraklı, Galatasaray’ın ilk etap kamp çalışmalarında yer alacak. Öte yandan bonservisi elinde olan Âdem Büyük de büyük ihtimalle Galatasaray’ın yeni sezonda alternatif golcülerinden biri olacak. Tecrübeli futbolcunun da kampa yetişmesi bekleniyor. Yerli rotasyonunda yer alması hedeflenen bir başka isim de Bursasporlu Yusuf Erdoğan. Yirmi altı yaşındaki futbolcu kulübüyle sözleşmesini feshettiği an sarı-kırmızılılara imza atacak.

MENAJERİ AÇIKLADI

Galatasaray’da sözleşmesi sona eren ve geleceği ile ilgili belirsizlik olduğu kaydedilen Selçuk İnan için menajeri Batur Altıparmak’tan açıklama geldi. Altıparmak “Selçuk Galatasaray’da kalacak” diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

100 BİN $ TRANSFER

Galatasaray, iki ay önce anlaştığı genç oyuncu Valentine Ozornwafor’u İstanbul’da sağlık kontrolünden geçirdi. Sarı-kırmızılılar 20 yaşındaki oyuncu için Nijerya Premier Lig takımlarından Enyimba Aba’ya sadece 100 bin dolar ödedi. Genç futbolcu beğenilmezse başka takıma kiralanacak.