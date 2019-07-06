Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Vedat Muriç transferinde aradığını bulamayan Galatasaray’ın Stefano Okaka kararlılığı ise devam ediyor. Nijerya asıllı İtalyan futbolcu da özellikle Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle sarı-kırmızılı formayı giymek için heyecan duyarken, kulübüne transfer görüşmelerinde pürüz çıkarmamasını rica etti. Geçen sezon Udinese’de kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki golcünün bonservisi İngiliz ekibi Watford’da bulunuyor. Watford kulübü, bonservis bedeli olarak ilk görüşmede 5 milyon avroda isterken sarı-kırmızılılar 3,5 milyon avrodan fazla veremeyeceğini bildirmişti. İngilizler kapıyı kapatmazken bonservis bedelinde indirime gidebileceklerini bildirdi.

Onu uçururum

29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’a gelme isteği de transfer görüşmelerinde sarı-kırmızılılara avantaj sağladı. İngilizlerden olumlu haber bekleyen Galatasaray satış yaptığı anda Okaka’yı renklerine katacak. Özellikle İtalyan kondisyoner Alberto Bartali’nin önerisini de dikkate alan Fatih Terim, Okaka’nın faydalı olacağını söyledi. Kondisyoner Bartali de, Terim’e Okaka’nın performansını çok yüksek seviyeye taşıyabileceğinin sözünü verdi. Geçen sezon 6 gol kaydetse de özellikle son dönemdeki formuyla dikkat çeken İtalyan futbolcuyu Galatasaray’ın eski hocası Roberto Mancini de takıma istemişti.

Topal-Şahin harekâtı

Kadrosunu Ryan Babel, Âdem Büyük, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile güçlendiren Galatasaray transfer çalışmaları sürdürüyor. Orta saha bölgesinde Ever Banega en büyük hedef olarak hâlâ gündemin birinci sırasındaki yerini korurken ayrıca merkez orta saha transferi de yapılacak. Bunun için de Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal ve Werder Bremen’de top koşturan Nuri Şahin liste başını çekiyor. “İlle de 8 numara” diyen tecrübeli teknik adam millî takımdan öğrencisi Nuri Şahin’in yanı sıra Galatasaray’a yeşil ışık yakan Mehmet Topal’ın alınmasını istedi. Werder Bremen ile bir sene daha sözleşmesi bulunan Nuri Şahin geçen sezon 23 maçta forma giyerken bir gol atıp bir de asist kaydetti.

Vedat Muriç temkinli

Rizespor Başkanı Hasan Kartal’ın kendisini Fenerbahçe’ye satmak istemesi karşısında rest çekerek takımda kalmayı tercih eden Vedat Muriç, dün İstanbul’a geldi. “Galatasaray’a gelecek misin?” şeklindeki soruya Kosovalı oyuncu “Ben gereken açıklamayı yaptım” cevabını verdi. Başkan Kartal ise “Muriç’in kalması bizim için daha iyi” dedi.

ARTIK ÇİZME’DE OYNAYACAK

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, G.Ssaray’dan ayrılan Sinan Gümüş’ü kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün resmî internet sitesinden yapılan açıklamada sözleşmesi elinde olan Sinan Gümüş ile uzun süreli kontrat imzalandığı bildirildi. Kariyerinde 75 Süper Lig maçına çıkan Sinan, 19 gol attı.

CELTA VIGO DA YOL VERDİ

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo’nun sportif direktörü Minambres, Emre Mor için “Eğer satılmazsa değer kaybetmeye devam edebilir. Biz onun oynayabileceği bir takıma gitmesini istiyoruz” dedi. Galatasaray düşük bir bütçeyle Emre’nin işini bitirmek için yeniden harekete geçti.