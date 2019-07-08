Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 10.30’da başlayan antrenman salonda gerçekleştirilen kuvvet, denge ve sakatlık önleyici çalışmalarla sona erdi. Aynı zamanda Fenerbahçe U19 Takımı da çalışmasını koordineli olarak gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

