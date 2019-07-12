Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor toto süper lig 2019-2020 sezonu için kadrosunu güçlendirmek isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor, Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Aymen Abdennour ile anlaşmaya vardı. Bugün erken saatlerde Kayseri'ye gelen, sonrasında sağlık kontrolünden geçen 29 yaşındaki Tunuslu futbolcu ile 1 yıllık mukavele yapıldı.



Aymen Abdennour, imza töreninde yaptığı açıklamasında "Kayserispor'a geldiğimden dolayı mutluyum. Bana gelen tüm teklifleri değerlendirdim ve kararımı Kayserispor'dan yana kullandım. Bunun için gururluyum. Kayserispor için elimden gelenin en iyisini yapıp, başarıya katkı sağlayacağım. Buraya gelmemi sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya oynamaya geldim. Performansımı maksimum seviyede sergilemek istiyorum" dedi.