Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, 26 yaşındaki forvet Berkay Candan ile iki yıllığına anlaştı. 22 Mayıs 1993 tarihinde dünyaya gelen ve basketbola Fenerbahçe altyapısında başlamış olan 2.05 boyundaki forvet Berkay Candan'ın, 2020-2021 sezonunun sonuna dek sarı-lacivertli formayla mücadele edeceği açıklandı.