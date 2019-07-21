Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Alpay Çelebi, Beşiktaş’ın şu sıralar yaşadığı stoper krizine çözüm getirecek isim olarak görülüyor. Siyah-beyazlılar Serie A’da Fiorentina forması giyen Vitor Hugo ile her konuda anlaşmıştı. Sadece Brezilyalı stoper değil, kulübü Fiorentina’yla da el sıkışılmış ve bonuslar dahil bütün maddi detaylar belirlenmişti. Hatta iki kulüp arasında imzaların atılması için gerekli olan evraklar fakslanıyordu. Böyle bir ortamda Fiorentina’nın son anda fiyat artırma girişiminde bulunması üzerine transfer rafa kalkmıştı. Yönetim şu anda içinde bulunulan stoper krizini altyapıdan yetişen bir isimle çözmeye çalışacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yapılan son toplantıda takımdaki stoperlerin durumu masaya yatırıldı.

Daha çok süre

Tecrübeli teknik adam hem Roco hem de Mirin için olumsuz görüş bildirirken, takımın 20 yaşındaki stoperi Alpay Çelebi’ye övgülerde bulundu. Ozan Kabak’ın Bundesliga’ya yükselişi de toplantıda konuşulurken, Alpay’ın da gelecek vadeden biri isim olduğu vurgulandı. Pendik maçında oyuna ikinci yarıda giren ve teknik heyetten tam not alan genç savunmacının bundan sonraki hazırlık maçlarında daha fazla süre almasına karar verildi. Futbola memleketi Kocaeli’de Derincespor’da başladıktan sonra 12-14 yaşları arasında Fenerbahçe’nin altyapısına giren Alpay Çelebi, tekrar Derincespor’a döndükten sonra Kocaelispor’a geçmiş ve 2015’te Beşiktaş’ın altyapısına kazandırılmıştı.

Golcüler onu sevmiyor

Alpay Çelebi sempatik kişiliğiyle takım arkadaşları tarafından ne kadar çok sevilse de, golcülerin de bir o kadar sevmediği(!) bir isim. Çünkü genç stoper çift kale maçlarda ve hücum çalışmalarında 1,95’lik boyuyla takımın forvetlerine havadan gelen bütün topları kesiyor.

KURALLARI ÖĞRENDİLER

Beşiktaşlı futbolcular dün eğitimden geçti. Oyunculara, TFF Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek tarafından 2019-20 sezonunda uygulanacak olan oyun kuralları ve VAR protokolü hakkında bilgiler verildi.

KARTAL’IN İKİNCİ MAÇI

İlk hazırlık maçında Pendikspor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ın bugünkü rakibi Kocaelispor. Riva’daki Hasan Doğan Tesislerinde yapılacak karşılaşma saat 18.30’da başlayacak. Mücadele televizyondan yayınlanmayacak.

Burak’tan vazgeçmedik!

Beşiktaş yönetiminden gelen “Burak Yılmaz kalacak” açıklamalarına rağmen Lecce’nin inadı kırılamıyor. İtalyan ekibi golcü yıldızı kadrosuna katmak için hâlâ ısrarlı. Lecce’nin teknik direktörü Fabio Liverani, Sky Sport mikrofonlarına yaptığı açıklamada tecrübeli golcüye ihtiyaç duyduklarını ve transfer edilecek golcünün bu anlamda çok önemli olduğunu söyledi.

Taraftarımız çok istiyor

Liverani, “Taraftarın hayalini tutuşturan Burak Yılmaz’dır. Transferden vazgeçmiş değiliz ama bunun için daha büyük ekonomik çaba göstermeliyiz” dedi. Konuyla ilgili sessiz kalan Burak Yılmaz, “Lecce’ye gitmek istiyor” şeklinde haberler yapan İtalyan basınını doğrulayan tavır sergilemeye devam ediyor.