Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada eşi benzeri olmayan ve iki katıya birleştiren Boğaz’da müthiş bir yarış vardı dün... Samsung Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı’nın 31’incisi gerçekleşti. Kanlıca’dan start alıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda son bulan yarışlara 59 ülkeden toplam 2.400 yüzücü katıldı. 6,5 kilometrelik zorlu parkur sonunda sevinenler ise Türk yüzücüler oldu. Yurt dışından ve yurt içinden bin iki yüzer yüzücünün katıldığı etkinlikte genel klasman kadınlarda birinci Ilgın Çelik, iki’nci Hilâl Zeynep Saraç, üçüncü Şira Nur Eroğlu oldu. Erkeklerde ise ilk sırada Melikşah Düğen vardı. Onu Efe Erduran ve Artur Artamonov takip etti.

Bu yıl daha zordu

Erkeklerin birincisi Melikşah Düğen “Kendimle gurur duydum. Bu şu ana kadar katıldığım ilk yarışmaydı. Açık suya daha önce katılmadım, normal yüzücüyüm. Dünya Gençler Şampiyonası için bir hafta sonra Macaristan’a gideceğim. 2020 Olimpiyatları zor ama hedefim 2024 Olimpiyatlarına katılmak” dedi. Kadınlar kategorisi birincisi Ilgın Çelik ise yarışın zor geçtiğini ifade ederek “Akıntı çok fazlaydı. Dalga vardı. Geçen sene de böyle olmuştu. Bu sene biraz daha zordu” ifadelerini kullandı.

KASAPOĞLU: Bir milyon kişi yüzme öğrenecek

Boğaz’daki yarışı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık olarak ikinci 100 günlük plan çerçevesinde 100 bin kişiye yüzme öğretme hedefi koyduklarını belirterek uzun vadeli planlarının da müjdesini verdi. Kasapoğlu “100 bin hedefini, 100 günlük süreçte 150 bin çocuğumuza yüzme öğreterek tamamladık. Bugün yeni bir hedef koyuyoruz. Bakanlık olarak bir milyon yeni yüzücü kazanma adına 2020 sonuna kadar bir milyon kişiye yüzme öğreteceğiz” dedi.