Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orada bir teknik adam var uzakta! O teknik adam bizim hocamızdır. Evet Türk futbolunun sayılı teknik adamlarından Mustafa Denizli’den bahsediyoruz. Üç büyüklerde şampiyonluk gören ve şu anda İran ekibi Traktör’ün başında olan tecrübeli teknik adam, Erzurum Palandöken’de takımıyla beraber kampta. Öngörü ustası Mustafa Denizli, yeni takımı ve hedefleri hakkında bilgi verdi...

Taraftar çok güçlü

Denizli “Traktör önemli bir değişim içinde. İnanılmaz desteği olan bir taraftar kitlesi var. Bizim birinci derecede sorumluluğumuz iyi futbol ortaya koyarak beklentileri karşılamak. Yeni takviyelerle beraber 50-60 binin desteğiyle oynayacak olan takım mutlaka coşacaktır. Taraftarların beklentisi daha önce yaşamadıkları lig şampiyonluğu” dedi.