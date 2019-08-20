Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda Sparta Prag’ı eleyip AEK’nın rakibi olan Trabzonspor, şimdi tamamen perşembe günü oynayacağı bu maça kilitlendi. Avrupa maçını düşünerek dört as oyuncusunu dinlendiren teknik direktör Ünal Karaman beraberliğe rağmen takımın oyunundan memnun olduğunu söyledi. “Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak bizim için olmazsa olmaz” diyen Karaman “Elbette eksiklerimiz var, kendimizi geliştirmemiz gereken noktalar var ama ben takımdan memnunum. Hele Avrupa’ya bir gidelim ligdeki bu kaybı telafi ederiz” ifadelerini kullandı.

Çözüm makamındayız

Trabzonspor’un Avrupa Ligi’nde olmasının hem kendileri hem de ülke için önemli olduğunu vurgulayan Karaman “Avrupa’da oynayan bütün takımlarımızın başarılı olması ülke adına önemli. Biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmek istiyoruz” diye konuştu. Yoğun maç fikstürünün kendilerini zorladığını ancak bundan şikayet edecek durumda olmadıklarını belirten başarılı teknik adam “Bulunduğumuz makam şikâyet makEmkânlar dâhilinde en iyisini yapmakla görevliyiz. Yönetimimiz takıma takviye yaparsa da o oyuncuları en iyi şekilde hazırlarız” diye konuştu.

TRABZON’A DÖNMEDİLER

Trabzonspor, Kasımpaşa maçının ardından İstanbul’da kaldı. Takımın seyahatler yüzünden fazla yorulmasını istemeyen teknik direktör Ünal Karaman, İstanbul’da kamp yapma kararı aldı. AEK maçının hazırlıklarını Riva’da sürdürecek olan Karadeniz ekibi yarın özel uçakla Atina’ya gidecek.

Sturridge İstanbul’da

Trabzonspor’un transferi için uzun süredir görüşme halinde olduğu yıldız futbolcu Daniel Sturridge dün akşam İstanbul’a geldi. Futbolcunun ailesi, geçtiğimiz günlerde Trabzon’a gelerek bordo-mavililerin UEFA Avrupa Ligi 3. öne eleme turunda oynadıkları Sparta Prag maçını tribünden takip etmişlerdi. Sturridge’in bugün sağlık kontrolünden geçip resmî sözleşme imzalaması bekleniyor. İngiliz golcüye senelik 2 milyon avro maaş verilecek. Bu rakam, oynadığı maç ve attığı gol sayısı gibi çeşitli bonuslarla 3 milyon avroya kadar çıkabilecek. Trabzonspor, ayrıca İngiliz futbolcuya 1.5 milyon euro imza parası ödeyecek.