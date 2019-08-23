Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ön liberoda beklentileri karşılayamayan ve takımdan gönderilmesi gündeme gelen Jailson, stoperdeki performansıyla dengeleri altüst etti. Eksikler sebebiyle hazırlık maçlarında stoperde görev yapan sambacı, Gazişehir karşısında Ersun Yanal’ı kendisine hayran bırakan bir oyun çıkarınca sarı-lacivertlilerin transfer sıralaması değişti. Ersun Yanal yönetime verdiği raporda artık önceliğin stoper değil, ön libero olduğunu belirtti. Jailson’un bireysel performansının yanı sıra Zanka’yla uyumundan da memnun kalan Yanal’ın as kadroda bu ikiliyi kullanmayı planladığı, Serdar ve Sadık’ı da alternatif olarak değerlendireceği öğrenilirken, 6 numara için gaza basıldı. Hedefteki isim ise Marsilya’nın sambacısı Luis Gustavo.

Stoper alınmayacak

Ersun Yanal’ın ısrarla takımda görmek istediği Luis Gustavo’nun da stoper oynayabilmesiyle Fenerbahçe’nin bu mevkii için çalışmaları tamamen askıya alındı. Geçen sezon Marsilya’da 14 maçta stoper görevi üslenen Gustavo’nun transferi gerçekleşirse, sarı-lacivertliler stoper sayfasını kapatacak. 32 yaşındaki sambacıyla ilgili pazarlıklar olumlu bir şekilde sürerken, Marsilya’nın Nantes’tan Valentin Rongier için girişimlere başlaması da sevindirici bir gelişme olarak gündeme düştü. Luis Gustavo ile yıllık 3 milyon avrodan 3 senelik sözleşme konusunda el sıkışan sarı-lacivertliler, Marsilya’yı da ikna ettiği anda transfer resmiyet kazanacak. Fenerbahçe’nin 6 milyon avroluk teklifine karşılık Fransızlar 7 milyon avro talep ediyor.

ROMA’DAN KÖTÜ HABER

Roma’nın 30 milyon avroya transfer ettiği sol bek Leonardao Spinazzola’nın 1 ay sahalardan uzak kalacak olması Kolarov transferini imkânsız hâle getirdi. Sırp yıldıza sarılan İtalyanlar, Fenerbahçe’ye kapıları kapadı. Öte yandan ManU’nun gözden çıkardığı Marcos Rojo da Türkiye’ye gelmek istemediği için Fenerbahçe’nin teklifini reddetti.

MOSES’TAN SONRA

Fenerbahçe’de sakatlık kâbusu erken başladı. Tolgay, Serdar Aziz ve Hasan Ali’nin sakatlıklarına Gazişehir maçında Victor Moses da eklenmişti. Sakatlık haberlerine dün bir yenisi daha eklendi. Ağrıları sebebiyle dünkü idmana çıkmayan Isla’nın üst ön adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Faslı oyuncu 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak.