Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankaragücü Beşiktaş canlı izle... Süper Lig'e istediği gibi başlangıç yapamayan Beşiktaş, milli ara öncesi ligin zirvesinde bulunan Alanyaspor karşısında aldığı 3 puanla nefes aldı. Bu kötü gidişatı bitirmek ve yeniden zirveye tırmanmak için bu kez Başkent'te kazanmak ve galibiyet serisi yakalamak istiyor. Öte yandan 8 puanla 15.sırada bulunan ve geçtiğimiz hafta Sivasspor deplasmanından eli boş dönen Ankaragücü, bu kez sahasında güçlü rakibini devirerek düşme hattının dışında kalmayı amaçlıyor.

Kartal, Başkent'te galibiyet arıyor

Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş, Başkent'ten galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Ancak zorlu maç öncesinde siyah-beyazlılardaki eksikler dikkat çekiyor.

Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, maç kadrosunu belirledi. 21 kişilik kadroda sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, N'Koudou, Victor Ruiz ve Oğuzhan Özyakup yer almadı. Cezasını tamamlayan Elneny ise bu maçta forma giyebilecek. Zorlu deplasman öncesinde Abdullah Avcı, Ankaragücü maçı için birçok alternatif kadro belirledi. Son lig maçında Diaby ve Lens'in olumlu performansları deneyimli çalıştırıcının yüzünü güldürürken, Alanya karşısında bekleneni veremeyen ancak Sırbistan Milli Takımı'nda başarılı performans sergileyen Adem Ljajic'in bu mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.

Henüz puan alamadı

Beşiktaş bu sezon deplasman maçlarında henüz puan alamadı. Siya-beyazlı takım, geride kalan 3 dış saha mücadelesinde Sivasspor'a 3-0, Gaziantep FK'ya 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldu. Beşiktaş, bu maçlarda kalesinde 10 gol görürken, rakip filelere ise yalnızca 3 gol attı. Deplasman şanssızlığını kırmak isteyen siyah-beyazlılar, son maçta lider Alanyaspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle, Başkent'e moralli gidiyor. Alanyaspor galibiyetinin ardından zirve yarışındaki rakipleriyle arasındaki puan farkını da azaltmayı başaran Kara Kartal, bu maçı kazanarak yoluna kayıpsız devam etmenin hesapları içinde. Bugüne kadar Ankaragücü ile 122 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, bu maçların 83'ünden galibiyetle ayrılmayı başardı. Ankaragücü 13 kez kazanırken, 26 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

İki ekip, Ankara'da ise 60. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 59 müsabakada Beşiktaş 30 galibiyet alırken, Ankaragücü de 11 maçta sahadan mutlu ayrıldı. 18 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Eryaman Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve İsmail Şencan yapacak.

Siyah-beyazlıların Ankara'da sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i şu şekilde:

"Karius - Douglas, Vida, Necip (Roco), Caner - Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic, Lens - Burak Yılmaz."