REAL MADRİD 3 - 0 GALATASARAY
24' Soldan ceza alanına giren Benzema'nın ortasında Marcao topu karşıladı
Pozisyon 20' Galatasaray'da Nzonzi, gördüğü sarı kartla Club Brugge maçında cezalı duruma düştü.
Pozisyon 20' Seri hızlı hücumda rakip ceza alanına girerken sağındaki Mariano'nun önüne yuvarladı topa ancak Brezilyalı oyuncu hareketlenmedi.
Pozisyon 16' Seri sağdan köşe vuruşu kullandı, Benzema ön direkte karşıladı topu
Pozisyon 16' Lemina'nın ceza alanı dışından sert şutunda Courtois güçlükle topu kornere çeldi
Ev Sahibi Golü 14' Top ağlarda... Ramos penaltıyı gole çevirdiGol - Sergio Ramos
Sarı Kart 13' Real Madrid penaltı kazandı. Nzonzi sarı kart gördüSarı Kart - Steven Nzonzi
Pozisyon 12' Kroos ile Nzonzi'nin ceza alanı çizgisindeki mücadelesi için hakem Felix Zwayer VAR incelemesi işaret etti. Real Madrid penaltı kazanabilir.
Pozisyon 9' Seri'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda Courtois çıktı ve topu aldı.
8' Rakibin baskısı sonucu Galatasaray topu ileri çıkaramadı. Soldan Marcelo'nun sağ ayağıyla ortasında Rodrigo kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı.
Ev Sahibi Golü 7' Top bir kez daha ağlarımızda... Yine RodrygoGol - Rodrygo
Pozisyon 6' Kroos'un ceza alanı dışından sert şutunda Muslera köşede gole izin vermedi.
5' Marcelo'nun soldan ortasında arka direğe gelen topu önüne alan Rodrygo içeri çekip sol ayağıyla uzak direk dibine sert vurdu ve top ağlarla buluştu.
Ev Sahibi Golü 4' Top ağlarımızda... Rodrygo attı. Real Madrid öne geçiyorGol - Rodrygo
3' Seri'nin pasında Andone ceza yayı solunda topla buluştu, soldan gelen Babel'i düşündü ancak Ramos araya girdi
1' Maç başladı. Temsilcimiz Galatasaray'a başarılar
İLK 11'LER
REAL MADRİD: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema
TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane
GALATASARAY: Muslera, Nagatomo, Marcao, Luyindama, Mariano, Nzonzi, Seri, Lemina, Babel, Feghouli, Andone
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
STAT: Santiago Bernabeu
HAKEM: Felix Zwayer
SAAT: 23.00