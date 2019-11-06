REAL MADRİD 3 - 0 GALATASARAY

24' Soldan ceza alanına giren Benzema'nın ortasında Marcao topu karşıladı Pozisyon 20' Galatasaray'da Nzonzi, gördüğü sarı kartla Club Brugge maçında cezalı duruma düştü. Pozisyon 20' Seri hızlı hücumda rakip ceza alanına girerken sağındaki Mariano'nun önüne yuvarladı topa ancak Brezilyalı oyuncu hareketlenmedi. Pozisyon 16' Seri sağdan köşe vuruşu kullandı, Benzema ön direkte karşıladı topu Pozisyon 16' Lemina'nın ceza alanı dışından sert şutunda Courtois güçlükle topu kornere çeldi Ev Sahibi Golü 14' Top ağlarda... Ramos penaltıyı gole çevirdiGol - Sergio Ramos Sarı Kart 13' Real Madrid penaltı kazandı. Nzonzi sarı kart gördüSarı Kart - Steven Nzonzi Pozisyon 12' Kroos ile Nzonzi'nin ceza alanı çizgisindeki mücadelesi için hakem Felix Zwayer VAR incelemesi işaret etti. Real Madrid penaltı kazanabilir. Pozisyon 9' Seri'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda Courtois çıktı ve topu aldı.

8' Rakibin baskısı sonucu Galatasaray topu ileri çıkaramadı. Soldan Marcelo'nun sağ ayağıyla ortasında Rodrigo kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı.

Ev Sahibi Golü 7' Top bir kez daha ağlarımızda... Yine RodrygoGol - Rodrygo

Pozisyon 6' Kroos'un ceza alanı dışından sert şutunda Muslera köşede gole izin vermedi.