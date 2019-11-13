Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de hakem krizi her geçen gün büyüyor.



Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz ay Merkez Hakem Kurulu'nun önerisiyle üst klasman hakemi Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini feshetmişti.

Suat Arslanboğa'nın ardından iki isim daha kadro dışı bırakıldı.







Mustafa Yumlu’nun ceza alanında Diaby’nin suratına eliyle vurmasına penaltı vermeyen ve Sackey’nin Diaby’ye yaptığı sert faule kırmızı kart çıkarmayan hakem Özgür Yankaya ile kendisini uyarmadığı belirtilen VAR hakemi Hakan Ceylan, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından kızağa alındı.





MHK’nın uzun süre maç vermeyi düşünmediği iki hakem ancak sezon sonuna doğru önemsiz karşılaşmalarda görev alacak. Yankaya ve Ceylan’ın sezon bitiminde de bir alt kademeye düşürüleceği belirtildi.