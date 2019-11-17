Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli maç arasında Makedonya'da kulübü Napoli'den izinsiz röportaj veren Eljif, ağır bir ceza ile karşı karşıya.



Napoli, ''Eljif Elmas'ın kulübün izni olmadan basına konuştuğu doğrulandı. Bu nedenle Napoli yaptırım yapma hakkına sahiptir.'' açıklamasında bulundu. İtalyan ekibinin, 'disiplinsiz davranış' nedeniyle genç futbolcuya ağır cezalar vermesi gündemde. İtalyan basını, Eljif'in yaptığı bu hareketin Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in sabrını taşıran son damla olduğunu belirtti.



Tuttosport'un haberine göre Aurelio De Laurentiis, kulüp avukatını göreve çağırdı. Takımda son dönemlerde yaşanan disiplinsizlikten şikayetçi olan başkan, futbolculara maaş kesme cezası uygulayacak. Bu yasağın ilk sıralarında da sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Eljif Elmas yer alıyor. İtalyanların haberine göre Aurelio De Laurentiis, ceza kapsamında futbolcuların maaşlarını en az %25 kesecek. Bu rakamın %50'ye kadar bulması gündemde.



Takımda ilk 11'e girmekte de zorlanan Eljif Elmas'ın böyle bir ceza alma tehlikesi ile karşı karşıya kalması, onu zor günlerin beklediğini gösteriyor.