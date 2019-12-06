Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FENERBAHÇE 1-1 GENÇLERBİRLİĞİ

26' Fenerbahçe Kruse ile golü buldu ancak hakem elle oynamayı işaret etti. Gol geçersiz... Pozisyon 24' Isla'nın sağdan ortasında Muriqi kafayı vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi. Ev Sahibi Golü 23' GOL! Vedat Muriqi attı! Fenerbahçe beraberliği yakalıyor...Gol - Vedat Muriqi

22' Emre soldan köşe vuruşu kullandı, arka direkte topu indiren Serdar topu içeri çeviremedi, ardından da Polomat'a faul yaptı.

20' Hasan Ali'ye sert bir faul yapan Sio sarı kart gördüSarı Kart - Giovanni Sio

Pozisyon 16' Fenerbahçe inanılmaz bir pozisyonu daha kaçırdı! Isla'nın sağdan ortasında Muriqi kale önünde vuramadı, arka direğe açılan topa Rodrigues vurdu, uzak direğin dibinden dışarı çıktı top. Muriqi de dokunabilirdi

Pozisyon 14' Baskı sonucu topu kazanan Ozan'ın vuruşunda savunmaya çarpan top kalecide kaldı.

Pozisyon 11' Golün hemen ardından Fenerbahçe beraberliğe yaklaştı! Sol çaprazdan ceza alanına giren Rodrigues, karşı karşıya pozisyonda kaleci Ertaç'ı geçemedi.

Pozisyon 10' Sağdan gelen ortada topu kontrol eden Sio penaltı noktası üzerinde dönerek sol ayağıyla vurdu, top Altay'ın solundan ağlara gitti.

Deplasman Golü 9' GOL! Sio attı! Gençlerbirliği Kadıköy'de öne geçiyor...Gol - Giovanni Sio

Pozisyon 5' Candeias'ın uzaktan şutunda top üstten dışarı gitti

3' Fenerbahçe gole yaklaştı! Ceza alanında topla buluşan Rodrigues'in vuruşunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar!

HAKEM: Ali Şansalan

STAT: Ülker Stadı

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN Sports 1

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Sadık, Serdar, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Emre, Ozan, Rodrigues, Kruse, Muriqi

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Halil, Toure, Flavio, Polomat, Baiano, Berat, Sio, Sessegnon, Candeias, Stancu