Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonunda yapıldı. Kura çekimine TFF yöneticileri Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, İsmail Erdem, Özcan Şevik ve kulüp temsilcileri katıldı. Kurada Antalyaspor, A. Alanyaspor, Beşiktaş, Y. Malatyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, M. Başakşehir ve Trabzonspor seri başı olarak katıldı.

İlk maçlar 14 Ocak’ta

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu’nda ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak. Kupada bu turdan itibaren VAR sistemi de uygulanacak. TFF Başkan vekili Yılmaz Büyükaydın bütün takımlara başarılar dilerken “İnşallah VAR ile birlikte daha az hataların olduğu müsabakalar izleyeceğiz” diye konuştu.

İşte kupada eşleşmeler

∂ M. Başakşehir - Kırıklarelispor

∂ Ç. Rizespor - Galatasaray

∂ Trabzonspor - Y. Denizlispor

∂ İM Kayserispor - Fenerbahçe

∂ Antalyaspor - Göztepe

∂ DG Sivasspor - Y. Malatyaspor

∂ A. Alanyaspor - Kasımpaşa

∂ BB Erzurumspor - Beşiktaş