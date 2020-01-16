Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskoçya Futbol Federasyonu, çocuklarda demans riskini azaltmak adına 12 yaşından ufak futbolcuların antrenmanda topa kafa vurmalarını yasakladı.

Futbolun demansa yakalanma riskini arttırdığını gösteren çalışmaların ardından harekete geçen İskoçya, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından bu konuda önlem alan dünyada ikinci, Avrupa'da ilk ülke oldu.

Glasgow Üniversitesi'nin Ekim ayında yayınladığı araştırmaya göre; emekli futbolcular, akranlarına göre 3.5 kat daha fazla demans ya da diğer ciddi nörolojik rahatsızlıklara yakalanma riski taşıyor.

ÜNİVERSİTE İLE İŞBİRLİĞİ

İskoçya Futbol Federasyonu Sözcüsü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 12 yaşındaki küçük futbolculara idmanda topa kafa vurmayı yasaklamadan önce Glasgow Üniversitesi'nden yetkililerle fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Sözcü, Glasgow Üniversitesi'nin söz konusu araştırmasında emeği geçen bilim insanlarıyla proaktif bir çalışma yürüttüklerini ve belirli bir yaş grubunda bunu yasaklayarak ileriye dönük sonuçlarını gözlemleyeceklerini belirtti.

Öte yandan BBC, İskoçya'da atılan bu adımın ardından İngiltere'yi hedef göstererek İngiltere Futbol Federasyonu'nun böylesine hayati bir konuda herhangi bir projesinin olmamasını eleştirdi.

FUTBOLCU OLDUĞUNU HATIRLAMIYORDU

İngiltere Milli Takımı ve West Bromwich Albion'un eski golcüsü Jeff Astle, yaşadığı nörolojik rahatsızlıklar sebebiyle 2002 yılında hayatını kaybetmiştiş.Dawn Castle

Astle'ın ölümünden sonra yapılan soruşturmada, eski futbolcunun ağır deri toplara tekrar tekrar kafa vurmasının beyindeki travmaya katkıda bulunduğu sonucuna varılmıştı.

Jeff Astle'ın kızı Dawn Astle, 2017 yılında verdiği bir röportajda, babasının hastalığının son aşamalarında "futbolcu olup olmadığını bile hatırlamadığını" söylemişti.

DEMANS NEDİR?

Demans; hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen bir grup semptomu tanımlar. Demans tek bir hastalık değildir. Aksine birçok türü vardır. En sık gözlenen türü olan Alzheimer demansı bütün demansların yaklaşık %60 ila %80’inden sorumludur. Bir inme sonucunda oluşan vasküler demans ise en sık gözlenen ikinci demans türüdür.

Kelime anlamı olarak demans, Latince mens yani zihin kelimesinden türetilmiştir. Demans ise zihnin yitirilmesi anlamına gelmektedir. Bununla beraber demanslar, özellikle Alzheimer demansı bir anda oluşmaz, belirtiler yavaş yavaş ortaya çıkar ve ilerleyicidir. Bazı demanslar ise vücuttaki bir maddenin eksikliğine ya da bir maddenin ya da ilacın yan etkisine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu tip demanslar genellikle ilerleyici olmaz ve geri dönüşü vardır.

DEMANS NEDEN OLUŞUR?

Beyin, her biri farklı işlevlerden (örneğin hafıza, yargılama ve hareket) sorumlu olan birçok farklı bölgeye sahiptir. Belirli bir bölgedeki hücreler zarar gördüğünde, o bölge normal işlevlerini yerine getiremez.

Demans hastalığı, beyin hücrelerinin zarar görmesinden kaynaklanır. Bu hasar, beyin hücrelerinin birbirleriyle iletişim kurma yeteneklerini engeller. Beyin hücreleri normal şekilde iletişim kuramadığında, düşünme, davranış ve duygular etkilenebilir.