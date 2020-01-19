Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray bugün ikinci yarının ilk maçına çıkıyor. Devre arası başlattığı değişim operasyonunda Saracchi, Onyekuru ve Jesse’yi renklerine katan, Linnes ile Emre Akbaba’ya da yeniden lisans çıkartan sarı-kırmızılıların hedefi puan farkını kapatarak şampiyonluğa ulaşmak. Kadrosuna bir stoper bir de orta saha olmak üzere iki isim daha dâhil etmek isteyen Aslan, en az iki oyuncusuyla da yollarını ayırma hesabı içerisinde. Ancak bugünkü Denizlispor maçı sebebiyle oyuncuların morallerini, konsantrasyonlarının etkilenmesini istemeyen teknik heyet, transferle ilgili çalışmalarını pazartesi gününe kadar durdurma kararı aldı.

Üç yeni isim sahada

Geçtiğimiz gün Onyekuru, Saracchi ve Jesse’ye lisans çıkartılmıştı. Onyekuru hâlen sıtmanın etkisinde olduğu için bugün kadroda yer alamayacak. Saracchi, Linnes ve Emre Akbaba ilk on birde sahada olacaklar. Fatih Terim’in, Jesse’ye maçın ilerleyen bölümünde şans verebileceği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı Denizli maçı öncesi oyuncularıyla yaptığı maç konuşmasında “İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Ama değişim henüz tamamlanmadı. Bu maç bazıları için son şans anlamına geliyor. Şampiyonluğu istiyorsak artık her maçımız bir final. Aradaki puan farkını kapatmak için bütün maçlarımızı kazanmalıyız” diye konuştu.

Arda’nın A’sı geçmedi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz son dönemde artan Arda Turan tartışmalarına bir başka boyut getirdi. Cengiz’in daha önce “Geleceğe yatırım yapacağız” diyerek Arda’yı veto etmesine teknik direktör Fatih Terim “Ben olsam öyle konuşmazdım” cevabını verince Arda’nın takıma döneceği yolunda beklentiler oluşmuştu. Üyelik berat töreni sonrası konuşan Cengiz “Arda Turan transferinde bize intikal eden bir gelişme yok. Hocamızla 2 Ocak’ta yaklaşık dört saat süren bir toplantı yaptık. Arda Turan’ın A’sı bile gündeme gelmedi. Sosyal medya üzerinden bu konuyu işlemek ne derece doğru bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

Sarı karta dikkat!

Teknik direktör Fatih Terim, sarı kart sınırındaki oyuncuları gereksiz kart görmemeleri konusunda ikaz etti. Marcao, Belhanda, Lemina ve Âdem Büyük, Denizlispor ile oynanan karşılaşmada sarı kart görürse bir sonraki hafta Konya deplasmanında forma giyemeyecek.