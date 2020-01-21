Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da çıktığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. "Bize (TFF'den) bir limit çıktı. Galatasaray'dan sonra en çok geliri olan kulüp Fenerbahçe. Borcun ana parasını hesaba kattığımız için bizim limit düşük çıktı. Ondan sonra bir süreç yaşadık. Cuma günü sunum yaptık. Geldiğimiz noktada anladık ki, gözümüzün üstünde kaşımız var" diyen Koç limit artışı beklediklerini ifade ederek, "Fenerbahçe taraftarı transfer bekliyor. Şu an transfer yapamayız. Son kapı kaldı o da Tahkim. Transfer yapabilmek için Tahkim Kurulu'ndan çıkacak kararı bekliyoruz. Kurul ise ağırdan alıyor" sözlerini kullandı.

Sürekli uzuyor

Başkan, "17'sinde karar aldılar. Ayın 23'ünde bir karar çıkar mı çıkmaz mı, ne çıkar bilmiyoruz. Oradan tekrar lisans kuruluna gidebiliriz. Benim hiç manevra alanım kalmadı. Ne karar çıkacak bilmiyoruz. Sürekli uzuyor. %40 gibi bir talebimiz olmadı. TFF Başkanımız lütfen çıkıp söylesin, böyle bir talebimiz oldu mu yoksa olmadı mı? Olmadı çünkü. Bizim toplantımız olmamıştı. Kamuoyu baskısı, algı operasyonu... Bir medya grubu bunu işliyor. İki büyük takım birbirinin kuyruğuna takılıyor" derken, "Biz öyle bir noktaya geldik ki Fenerbahçe'ye ne olursa olsun, şampiyon olmasın. 3 Temmuz'da şampiyonluğumuz alınmaya çalışıldı. Şimdi de muhtemel şampiyonluğumuzun önüne geçilmeye çalışılıyor" şeklinde konuştu.

Bu sistem yanlış

Limitle ilgili yapılandırmanın yanlışlığına değinen Koç, "Biz sistem, yapı yanlış diyoruz. Bu yapının çökmeyeceğini söyleyen varsa çıkalım tartışalım. Belki biz yanlış yapıyoruz. Yakında eksi harcama limiti çıkacak. Harcama limitinin kendisi eksi çıkacak. Biz şimdi limitin üstündeyiz diye eksi çıktı. Bundan sonra harcama limiti eksi çıkacak. Federasyonda harcama limitinin nasıl hesaplandığını bilmeyen var. 2+2 burada 4 etmiyor. Subjektif yanları var" derken, "Dört büyük kulüp başkanı toplanalım bir masanın etrafında, mâli konuları da konuşalım. Her ortamda canlı, cansız her kanala çıkmaya razıyız" çağrısında bulundu.

TARTIŞILAN KIRMIZI

Vedat Muriç kupada yok

Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriç, Kayserispor ile oynanacak kupa rövanşında kırmızı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Muriç’in Gaziantep ile oynanan lig maçında ikinci sarı kartı ligde oynayabilmek adına bilerek gördüğü tartışmaları haftaya damgasını vurmuştu.

Kupada rövanş günü

Fenerbahçe turu istiyor

∂ Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe bu akşam sahasında 20.30’da Kayserispor’u ağırlayacak. Karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Geçen hafta Kayseri’de oynanan ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-lacivertlilere tur için galibiyet gerekiyor.

INTER İLE ANLAŞTI

Moses artık gün sayıyor

∂ İtalyan basını, Fenerbahçe’de kiralık oynayan Victor Moses için bonservisini elinde bulunduran İngiliz kulübü Chelsea ile İtalyan takımı Inter’in anlaşmaya vardığını yazdı. Inter’in hocası Conte’nin çok istediği Moses için 10 milyon avro satın alma opsiyonu belirlendiği belirtildi

YENİDEN YAPILANDIRMA

Süre 10 yıl olmalı

∂ Koç iki yıl geri ödemesiz yeniden yapılandırma konusunda, "Şartları yerine getiremediğin zaman çok ağır şeyler var. Burada söyleyemeyeceğim. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da söyledim. Bunun 10 yıl olması gerekiyor, çünkü herkesin borcu, parası, isteği farklı" sözlerini kullandı.

Solda B Planı N’Sakala

Harcama limitinden dolayı Milan’da forma giyen Ricardo Rodriguez’e bir türlü imza attıramayan F.Bahçe'de, alternatif olarak Alanyaspor’da forma giyen Fabrice N’Sakala var. Rodriguez olmaz ise sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kongolu sol bek için Fenerbahçe yönetimi, takas veya uygun bir bonservis bedeli karşılığında transferi bitirmeyi hedefliyor.

Sol bek alamıyorum

Başkan, "Belirli bölgelerde fazlalık var. Sol bekte de eksiğimiz var. Ben belki 3-4 futbolcu gönderip 4-5 milyon avro tasarruf edeceğim. 1-2 milyon avroya da sol bek alacağım, şampiyonluk ihtimalimi artıracağım. Ama bunu yapamıyorum. Eldekileri de gönderemiyorum, 'Ya alamazsam' diye" dedi.