Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarih yazan bir Sivasspor var... Devreyi lider bitiren ve ikinci yarıya da galibiyetle başlayan Yiğidolar ayakta alkışlanıyor. Nasıl alkışlanmasın ki... Mutevazı kadrosuyla büyüklere kafa tutmak ve 18 hafta sonunda 10’ar puan fark atmak kolay değil. Rıza Çalımbay’ın öğrencileri son 10 lig maçında dokuzuncu galibiyetini aldı ve yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. 40 puana ulaşan kırmızı-beyazlılar, şampiyonluk mücadelesi verdiği 2007-2008 sezonundaki 18 haftalık başarıyı geçti (38 puan).

Niçin olmasın?

Takım oyununu ön plana çıkaran Sivasspor 18 maçın tamamında gol atmayı başardı. En golcü oyuncu olarak (8) Yatabare öne çıkarken rakip fileleri 37 defa havalandıran Yiğidolar kalesinde ise 17 gol gördü. Sergilediği oyunla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Çalımbay’ın öğrencileri maç maç ilerliyor. Şu ana kadar “şampiyonluk” kelimesini telaffuz etmeyen oyuncular “Eğer Beşiktaş’ı evinde eksik kalmamıza rağmen yeniyorsak niçin olmasın” diyor.

YEDİ YARALI

Yavru Yiğido kaza yaptı

∂ Sivas’ta Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan otobüs yoldan çıktı, altısı futbolcu yedi kişi yaralandı. Kulüpten yapılan açıklamada U14 ve U15 Takımlarını taşıyan otobüsün Hatay deplasmanı dönüşünde gece saatlerinde Sivas-Kayseri kara yolunda yoğun kar yağışı sebebiyle şarampole indiği ve yaralanmalar olduğu duyuruldu.