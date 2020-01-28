Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Başakşehir zaferinin keyfini süren Fenerbahçe camiasında transfer beklentisi sürerken, teknik heyet ve futbolcular Trabzonspor karşılaşmasına odaklanmış durumda. Sezon başından beri başta sol bek olmak üzere birçok mevkide sorun yaşanmasına rağmen istikrarlı bir performansla zirve yarışını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal elindeki kadroya güveniyor. Başakşehir maçındaki performansın önemine vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı “Bu şekilde devam etmemiz hâlinde kupa Kadıköy’e gelecektir” derken, transfer yapılmasa bile şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarının altını çizdi.

Problemler çözüldü

Kalede Altay’dan en uçta ise Muriç’ten vazgeçmeyen Ersun Yanal, stoperde Serdar-Jailson, orta sahada ise Gustavo-Ozan ikilisiyle takımın omurgasını oluştururken, kalan haftalarda mecburiyet olmadığı taktirde kadroda değişiklik yapmama kararı aldı. Takımın en büyük sorunu olan özgüven ve uyum problemlerini geride bıraktığına inanan Yanal’ın, yönetime “Bu kadro şampiyon olacak” sözü verdiği öğrenildi. Kenardan gelecek desteğin artmasıyla rahatlayan tecrübeli teknik adam, Hasan Ali’nin de takıma katılmasıyla iyice rahatlayacak. Ferdi ve Deniz’i dönüşümlü kullanmayı planlayan Yanal, Emre’yi de yedek güç olarak elinin altında tutacak.

TFF: Biz erteledik!

∂ Türkiye Futbol Federasyonu tartışma konusu olan Yeni Malatya-Trabzonspor maçının ertelenmesiyle ilgili bir açıklama yapıp artçı sarsıntıların devam etmesi sebebiyle bölgedeki tüm profesyonel ve amatör karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

MAKEDONYA’DA

Vedat Muriç endişesi

∂ Formu giderek yükselen Vedat Muriç, rakipleri korkutuyor. Makedonya Millî Takımı Teknik Direktörü Igor Angelovski, “Kosova ile oynayacağımız EURO 2020 play-off maçında şansımızı yüksek görüyorum. Vedat Muriç çok güçlü bir oyuncu. Ona karşı iyi savunma yapmamız gerek” dedi.

UMUTLARI VAR

Bizi de unutmayın

∂ Sezon başından beri bekleneni veremeyen Tolgay Arslan ile takıma yeniden dahil olan Mehmet Ekici kalan haftalardan umutlu. Çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren iki tecrübeli oyuncu Ersun Yanal’la yaptıkları görüşmede, göreve hazır olduklarını belirterek forma talebinde bulundu.

İNATÇI ALPER

Gitmek istemiyor

∂ Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği Alper Potuk, Fenerbahçe’den ayrılmamak için direniyor. Sivas ve Malatya’nın tekliflerini geri çeviren Alper, kendisini bekleyen Rize’de de henüz cevap vermedi. Alper, sarı-lacivertlilerde istenmeyen adam durumuna düşse de İstanbul’u bırakmaya gönlü razı gelmiyor.