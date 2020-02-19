Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan - Ligde 2010-2011 sezonunun ardından ilk defa bir haftayı liderlik koltuğunda tamamlayan Trabzonspor’da Alexander Sörloth’un performansı şampiyonluk yolunda bordo-mavili camiaya güven veriyor. Süper Lig’de bu sezon forma giydiği 21 maça 17 gol ve altı asist sığdıran Norveçli yıldız bu performansıyla gol krallığı yarışının zirvesinde yer alırken Süper Lig’in şampiyonluk yarışındaki takımların çıkardığı gol krallarının takımlarını kupaya ulaştırması dikkati çekiyor. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa’da attığı 20 golle devre arasında gol kralı olarak Galatasaray’a transfer olan Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takımda da 10 gol atmış ve 30 golle gol krallığına ulaşırken şampiyonluk sevincini de yaşamıştı.



> Gomis-Gómez etkisi

Son iki yıldır gol krallarını kadrosunda bulunduran Galatasaray’ın 2017-2018 sezonunda yaşadığı şampiyonlukta kilit rolü oynayan isim ise 29 gol atan Bafétimbi Gomis olmuştu. Süper Lig’de golcülerin damga vurduğu bir diğer sezon ise Beşiktaş’ın Şenol Güneş yönetiminde şampiyon olduğu 2014-2015 sezonu olurken bu sezona damga vuran isim ise Alman yıldız Mario Gómez’di. Ligde attığı 26 golle gol krallığına ulaşan Gómez, takımının Fenerbahçe’nin önünde şampiyon olmasında başrolü oynamıştı. Ligin son 20 sezonunda aralarında bu isimlerin de olduğu altı gol kralı yedi farklı sezonda şampiyonluk sevinci yaşadı.



> C. Palace onu arıyor

Sörloth, ligde attığı 17 golle, 16 gollü Papiss Cissé’nin önünde yarışı önde götürüp, sezon sonu hem gol krallığı hem de şampiyonluk sevinci yaşamak isterken, golcü oyuncunun bu performansı bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace’ın taraftarları arasında da tartışma konusu oldu. Kadrosunda millî futbolcumuz Cenk Tosun’u da bulundurmasına rağmen attığı 23 golle bu sezon Premier Lig’in en az gol atan takımı olan Crystal Palace’ta taraftarların önemli bir bölümü 24 yaşındaki Norveçli yıldızın takımın gol problemine çözüm olabileceği yönünde fikir belirtti. Öte yandan bu sezonki çıkışıyla Norveç futbolunun en önemli isimleri arasında yer alan Sörloth, ülkesinin de en önemli gol ayağı durumunda.



Vikinglerin de umudu

Avrupa Şampiyonası için play off bileti alan Norveç’te elemelerde attığı dört golle dikkat çeken Sörloth, takımının Sırbistan ile oynayacağı play-off eşleşmesinde sezonun en sansasyonel ismi Erling Haaland ile birlikte Norveç’in en önemli gol umudu olacak.



HARİKA GİDİYOR

Çimşir’in hedefi Güneş’i yakalamak

Trabzonspor’da genç teknik direktör Hüseyin Çimşir camiaya güven veriyor. Ünal Karaman’ın ardından göreve gelen 41 yaşındaki genç teknik adam yönetiminde bordo-mavililer ligde ve kupada sekiz maçtan gülerek ayrıldı. Çimşir, Beşiktaş galibiyeti hâlinde ise Şenol Güneş’in beş maçlık galibiyet serisini 15 sene sonra yakalamış olacak.



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