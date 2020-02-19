Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Gelecek sezonun kadro yapılanması için şimdiden çalışmalara devam eden Beşiktaş yönetimi, takımın iki tecrübeli oyuncusuyla anlaşmaya vardı. Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in sözleşmeleri sezon sonunda bitiyordu. Siyah-beyazlı yöneticiler bu sezon gösterdikleri performansla alkış toplayan iki oyuncunun durumu için ilk olarak teknik direktör Sergen Yalçın’a danıştı. Tecrübeli çalıştırıcı yıldız oyuncuların kadroda tutulmasından yana olduğunu söyledi. Bunun üzerine görüşmeler başladı. Kulübün ekonomik durumunu bilen iki oyuncu da senelik ücretlerinde indirime gitmeye hazır olduklarını bildirdi. Tecrübeli futbolcuların bu yaklaşımı siyah-beyazlı yöneticileri çok memnun etti. Gökhan ve Caner’in sözleşmelerinin iki seneliğine uzatmaları konusunda anlaşmaya varıldı.



> Atiba bekleniyor

Kartal’ın tecrübeli iki yıldızı geçtiğimiz yıl da yıllık ücretlerinin Türk lirasına çevrilmesini kabul etmişti. Caner Erkin yıllık 9,4, Gökhan Gönül ise 9,2 milyon lira kazanıyordu. Sezon sona ermeden imzaların atılması planlanıyor. Bunun için de taraftarların heykelinin yapılmasını istediği Atiba Hutchinson bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetim Gökhan Gönül ve Caner Erkin’le birlikte takımın 37 yaşındaki Kanadalı yıldızına da imza attırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi otomatikman bir sene daha uzatılan Atiba Hutchinson bir sene daha oynamaya sıcak bakıyor ancak çocuklarının eğitimi sebebiyle henüz net kararını vermiş değil. Eğer Atiba da kabul ederse Beşiktaş gelecek sezon üç tecrübeli oyuncusuyla yola devam edecek.



PFDK KARARINI VERDİ

Başkan Çebi’ye 75 bin lira ceza

PFDK, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye para cezası kesti. Sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle Başkan Çebi’ye 75 bin, kulübe ise resmî internet sitesindeki açıklamalar yüzünden 100 bin lira para cezası kesildi.



Âdem Ljajic yine yok

Beşiktaş’ta cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Grip olduğu için salı günü yapılan antrenmana katılmayan Ljajic, dünkü çalışmada da yer almadı. Öte yandan Burak Yılmaz ve Boateng çift kale maçta attığı gollerle alkış topladı.



ÜÇ OYUNCU PARA ALAMADIKLARI İÇİN MUTSUZ

Yabancıların derdi ücret

Beşiktaş’ta yeni bir kriz baş gösterdi. Yabancı futbolcular Mohamed Elneny, Abdoulay Diaby ve Kevin N’Koudou, üç buçuk aydır paraları yatmadığı için huzursuz olduklarını yönetime bildirdi. Tesislerin elektriğinin kesilmesini son anda önleyen Başkan Çebi, ödemeler için kaynak arayışını sürdürüyor.

Rebocho krizi çözüldü

Beşiktaş'ta 20 maç forma giymesi halinde 2,8 milyon avroluk zorunlu opsiyonu devreye girecek olan Pedro Rebocho'nun bu maddesi uzun süren temaslar sonucunda kaldırıldı. Beşiktaş sezon sonunda oyuncuyu yeni bedel üzerinden kiralayabilecek.