Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona'nın takım kaptanı Messi, Eibar karşısında 14, 37, 40 ve 87. dakikalarda attığı gollerle sahanın en iyisi oldu. Katalan takımının son golünü 89. dakikada Arthur Melo kaydetti.

Son dört maçtır ağları havalandıramadığından dolayı gelen eleştirilere 4 golle cevap veren Messi, La Liga'da gol krallığı yarışında 18 golle ilk sırada bulunuyor. Messi'yi 13 golle Real Madrid'den Karim Benzema takip ediyor.

Bu arada Katalan takımı, aldığı galibiyetle puanını 55'e çıkararak, bir maç eksiği olan Real Madrid'in (53) önünde liderliğe yükseldi.

Ligde kalma mücadelesi veren Eibar ise 24 puanda kaldı.

La Liga'nın zirvesini direkt etkileyecek ve 1 Mart'ta oynanacak 26. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak.

Nou Camp'ta "Bartomeu istifa" sesleri

Diğer yandan Barcelonalı taraftarlar, Eibar maçında sık sık kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu aleyhinde tezahürat yaptı.

Bir şirket ile anlaşarak sosyal paylaşım sitelerinde karşıt görüşlülere yönelik karalama kampanyası yaptırdığı yönündeki iddialardan dolayı zor günler geçiren ve erken seçime gitmesi beklenen Barcelona kulüp yönetiminde yaşananların sorumlusu olarak başkanı gören taraftarlar, "Bartomeu istifa" diye bağırdı.