Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenerek rakibi karşısında deplasmanda 20 yılı aşkın süren galibiyet hasretine son veren sarı-kırmızılı ekibin formalarının internette "www.matchwornshirt.com/club/galatasaray" adresinden açık artırmayla satışa sunulduğu belirtildi.

Öte yandan sarı-kırmızılı kulübün, dijital dönüşüm vizyonu çerçevesinde Hollanda merkezli "MatchWornShirt.com" firmasıyla yeni bir iş birliğine imza attığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İş birliği çerçevesinde futbol takımımızın oynayacağı çeşitli maçlarda oyuncularımızın sahada giydiği ve maç sonrası imzaladıkları formaları 'MatchWornShirt.com' web sitesi üzerinden açık artırmayla satışa çıkacak ve her bir forma için en yüksek teklifi yapan taraftarlarımız bu eşsiz koleksiyon parçalarına sahip olma şansı yakalayacak. Galatasaray ve 'MatchWornShirt.com' arasında gerçekleştirilen bu iş birliği ile kulübümüz yine bir ilke imza atarak maç formalarını bir koleksiyon ürünü olarak dijital bir platformda satışa sunan Türkiye’deki ilk kulüp oldu.

MatchWornShirt.com platformunda ilk olarak geçtiğimiz pazar günü oynanan ve sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldığımız Fenerbahçe-Galatasaray maçının formaları açık artırmayla satışa çıktı. Taraftarlarımız bu maçta oyuncularımızın sahada terlettikleri ve maç sonrası sıcağı sıcağına imzaladıkları formalarını satın almak için açık artırmaya katılma şansına erişecek."

Taraftarların "www.matchwornshirt.com/club/galatasaray" adresinden ilgili sayfaya erişerek siteye kayıt olduktan sonra katılmak istedikleri her bir formanın açık artırmasına tekliflerini yapabilecekleri kaydedildi.