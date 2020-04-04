Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Ekonomik problemler ve koronavirüs sebebiyle sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş’ta şimdi de Dorukhan Toköz krizi baş gösterdi. Ciddi bir sakatlık yaşayan ve uzun bir rehabilitasyon dönemine giren millî futbolcuya yönetimin yıllık 1,1 milyon avrodan sözleşme uzatma teklifi götürdüğü iddia edilmişti. Bu haberler üzerine 23 yaşındaki futbolcunun menajeri Necdet Ergezen “Dorukhan için Beşiktaş ile 2019 yazında başladığımız sözleşme yenileme ve uzatma görüşmeleri, herhangi bir sonuca ulaşamayınca 2020 Ocak ayında sonlandırılmıştır” ifadelerini kullandı.



> Görüşmeler askıda

Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra Dorukhan Toköz’den de ilginç bir hareket geldi. Millî futbolcu sosyal medya hesabından Beşiktaş formalı birçok fotoğrafını kaldırdı. Profili için de millî formalı fotoğrafını seçti. Dorukhan’ın bu tavrı siyah-beyazlı yönetimi oldukça sinirlendirirken, yönetici Emre Kocadağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Mevcut gündemden dolayı bütün görüşmeleri yavaşlatmış durumdayız. Yönetim olarak yapacağımız toplantıdan sonra bütün futbolcularla tekrar görüşeceğiz” dedi.



Yalan söylemeyin!

Kulüpten teklif gelmediği için yönetime isyan eden Dorukhan Toköz, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yönetime taş attı. Millî futbolcunun paylaşımında, "Yapmadığınız ve yapmayacağınız şeyleri söylemek Allah katında büyük kızgınlığa sebep olan çok çirkin bir davranıştır. Yalan söylemeyin, dürüst olun arkadaşlar. Dürüstlük güzeldir" ifadeleri yer aldı.



BOYD’dan yalçın’a METHİYE Hoca’mız çok iyi

∂ Kartal’ın ABD’li oyuncusu Tyler Boyd, teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Yıldız oyuncu, Sergen Yalçın’ın takım için büyük bir şans olduğunu belirterek “Bizi iyi anlıyor. Çok iyi bir teknik adam ve onunla başarı kaçınılmaz” diye konuştu.

