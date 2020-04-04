Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Dorukhan Toköz, geçtiğimiz günlerde menajeri Necdet Ergezen'in siyah-beyazlılarla sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alınamadığını ve görüşmelerin sonlandırıldığını belirtmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Dorukhan, "Ben Beşiktaş'a imza attığım ilk gün para konuşmadım, bugün de dünyanın ve vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur. Başka bir şey de konuşmam. Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız da maalesef yanlış anlaşıldı. A Milli Takım seviyesine yükseldiğim kulübümde mutluyum, sizden ricam algılara inanmayın. Sahalara ve formama geri döndüğüm günlerde her şey konuşulur, halledilir. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.
Dorukhan Toköz: Kulübümde mutluyum
04.04.2020 - 17:28 | Son Güncelleme: 04.04.2020 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaşlı oyuncu Dorukhan Toköz, geçtiğimiz günlerde menajerinin siyah-beyazlı kulüple sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alınamadığını duyurmasıyla alakalı olarak, "Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız da maalesef yanlış anlaşıldı. Kulübümde mutluyum, sizden ricam algılara inanmayın" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beşiktaş,futbol,Dorukhan Toköz,Necdet Ergezen,
693855 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/693855.aspx
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